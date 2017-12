O nouă ediţie a tîrgului Tinimtex

Staţiunea Mamaia va găzdui, în perioada 9-13 septembrie, cea de-a 45-a ediţie a tîrgului Tinimtex, organizată de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, în colaborare cu Federaţia Patronală a Industriei Uşoare (FEPAIUS). La manifestarea expoziţională sînt prezente 350 de firme din toată ţara, care vor ocupa o suprafaţă expoziţională de 8.000 metri pătraţi. „Şi la această ediţie participă un număr sporit de producători. Faptul că la aceast tîrg, care se desfăşoară sub semnul crizei financiare, ponderea expozanţilor este deţinută de firmele producătoare autohtone este un lucru de apreciat”, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, directorul executiv al FEPAIUS, Marius Costea. La rîndul său, directorul general al CCINA Constanţa, Ion Dănuţ Jugănaru, a afirmat că 25% dintre firme provin din Bucureşti, pe locurile următoare situîndu-se Constanţa (15%) şi Arad (10%). În ceea ce priveşte ponderea grupelor de produse din cadrul acestei ediţii, Jugănaru a spus că 49% reprezintă confecţiile de textile adulţi, 21% încălţăminte şi marochinărie, 13% confecţiile de piele şi blană, iar tricotajele şi confecţiile pentru copii reprezintă 17%. Potrivit lui Jugănaru, în acest an au fost şi firme, circa 100, care au răspuns că nu pot participa la ediţia din septembrie pentru că şi-au închis, temporar, fabricile. „Reprezentanţii unor firme ne-au rugat să nu îi scoatem din baza de date. Ei ne-au spus că deocamdată nu pot să participe la Tinimtex, întrucît au probleme cu firmele, dar speră să îşi revină şi să ajungă la ediţiile viitoare”, a declarat directorul general al CCINA. Pe de altă parte, Jugănaru s-a arătat îngrijorat de faptul că unii dintre deţinătorii de hoteluri din staţiunea Mamaia au anunţat că vor creşte tarifele la închiriere, începînd cu anul viitor. „Consider că aceste persoane care vor să mărească tarifele trăiesc într-o realitate virtuală. Dacă cineva îşi închipuie că e normal ca într-o astfel de perioadă de criză să mărească tarifele în euro, în mod nejustificat face o mare greşeală. Avantajul nostru este că staţiunea Mamaia are destule locaţii şi se pot găsi soluţii alternative”, a subliniat Jugănaru. Saloanele tîrgului sînt amenajate la Pavilionul Expoziţional parter (confecţii textile adulţi), Pavilionul Expoziţional etaj (tricotaje, confecţii, lenjerie, articole copii, decoraţiuni interioare), Parc (confecţii textile adulţi), Perla (confecţii textile adulţi), Dacia (confecţii textile adulţi, tricotaje), Doina (încălţăminte şi marochinărie), Victoria (încălţăminte şi marochinărie) şi Tenis Club Idu (confecţii piele şi blană). Programul de vizitare al tîrgului este cuprins între orele 10.00 şi 20.00, cu excepţia ultimei zile, cînd standurile se închid la ora 16.00.

Industria uşoară îşi continuă trendul descendent

În ceea ce priveşte activitatea din industria uşoară, directorul executiv al FEPAIUS a declarat că aceasta îşi continuă trendul descendent. Dacă pînă în 2005 exportul era o activitate profitabilă, acum a devenit o activitate care falimentează firmele româneşti. În primele şase luni ale anului, exporturile s-au situat la 1,638 milioane euro, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cînd s-au înregistrat 1,940 milioane euro. Şi numărul salariaţilor din industria textile-pielărie este în scădere. Dacă în primele şase luni ale anului trecut lucrau în domeniu 318.000 persoane, în prezent, numărul acestora s-a redus la 255.000. „Industria uşoară este în continuă scădere. Deşi există tendinţa de scădere a producţiei şi a numărului de întreprinderi, în industria uşoară sînt firme care se menţin la un nivel crescut atît din punctul de vedere al volumului producţiei, cît şi al nivelului calitativ. Este de remarcat faptul că destul de multe întreprinderi româneşti sînt interesate să participe la manifestări internaţionale pentru a-şi promova produsele. Acestea doresc ca, pe lîngă piaţa internă pe care o deţin, să cucerească şi o mică parte din piaţa internaţională”, a spus Marius Costea.