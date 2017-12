O nouă fază a bătăliei

Încă de când am ascultat declaraţiile acuzatoare făcute de Sorin Ovidiu Vântu la adresa lui Traian Băsescu, săptămâna trecută, mi-am dat seama că bătălia dintre preşedinte şi aşa zişii moguli de presă va intra într-o nouă fază. Dovada am avut-o chiar vineri seară, înainte de weekend, când Emil Boc a apărut, ca invitat special, în Telejurnalul postului public de televiziune, la o oră de maximă audienţă. După gravele afirmaţii ale lui SOV, care l-a acuzat pe şeful statului că a transformat SRI-ul într-o poliţie politică personală, infiltrând ofiţeri sub acoperire printre procurorii DNA, jurnalişti sau alte categorii profesionale, replica premierului a fost ridicolă şi a sunat ca o poezie de adormit copiii recitată papagaliceşte. Însă acest răspuns stângaci arată clar că Traian Băsescu începe să-şi facă griji în legătură cu eventualitatea demarării procedurilor de suspendare ce ar duce la un referendum fatal pentru el.

Situaţia a devenit evidentă în momentul în care a fost dat publicităţii ultimul sondaj CCSB, ce dezvăluie fără drept la replică prăpastia care s-a căscat între majoritatea românilor şi instituţia prezidenţială sau guvernul actual. Dar Băsescu tot duplicitar rămâne! După ce şi-a umflat muşchii în faţa poliţiştilor protestatari, descotorosindu-se şi de Blaga, preşedintele şi-a scos la înaintare premierul cu declaraţii mai \"mieroase\" despre anul 2011, de parcă acest cabinet ar face un pas înapoi, conform principiului inversat \"una rece, una caldă\"... Mi-a plăcut reacţia lui Victor Ponta, în aceeaşi seară, la Antena 3, când a afirmat că nu doreşte să-i răspundă lui Boc, pentru că el nu se războieşte cu servitorii!

Este clar că Băsescu nu doarme liniştit gândindu-se la moguli, mai ales că Vântu a avansat şi un termen de trei luni. Oare să-l vedem pe preşedinte destituit până la Anul Nou?... Doamne-ajută!