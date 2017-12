O nouă forţă împotriva pirateriei pe mare

SUA au anunţat, joi, înfiinţarea unei forţe multinaţionale sub comandament american, pentru a lupta împotriva piraţilor somalezi din Golful Aden şi Oceanul Indian. Înfiinţarea Combined Task Force 151 (CTF-151) intervine în urma intensificării actelor de piraterie din apele Somaliei, situaţie care a făcut deja comunitatea internaţională să-şi consolideze prezenţa în regiune. UE a lansat astfel, la 8 decembrie, prima operaţiune navală din istoria sa, Atalanta, pentru urmărirea piraţilor, cu şase nave şi trei avioane de patrulare, sub comandament britanic. Circa 100 de nave au fost atacate din 2008 de piraţii somalezi, care ar fi primit răscumpărări totale de circa 120 milioane de dolari. Circa 12% din comerţul maritim şi 30% din ţiţeiul de pe plan mondial trec prin strîmtoarea Bab el Mandeb, dintre Marea Roşie şi Golful Aden. CTF-151, care va fi plasată sub comanda amiralului american Terence McKnight, va deveni deplin operaţională spre jumătatea lunii ianuarie. Va fi vorba despre o forţă multinaţională, ce va efectua operaţiuni împotriva pirateriei în Golful Aden, Marea Oman, Oceanul Indian şi Marea Roşie.

Un purtător de cuvînt al Flotei a V-a, Stephen Murdock, a spus că SUA sînt deocamdată singure în această operaţiune, dar se vor alătura şi alte ţări. CTF-151 va include trei nave şi două avioane americane şi va coordona operaţiunile cu misiunea europeană. Decizia SUA de a forma această forţă pare menită să rezolve problemele legale ce apar, în opinia unor ţări, în lupta împotriva pirateriei. Aflată la origine, CTF-150 a fost formată de forţele maritime din coaliţia internaţională în cadrul operaţiunii internaţionale antiterorism Enduring Freedom, cu misiunea precisă de a asigura securitatea maritimă în Golful Aden, Golful Oman, Marea Oman, Marea Roşie şi Oceanul Indian. Însă, din august 2008, unităţi ale CTF-150 susţinute de avioane patrulau în Golful Aden în lupta împotrriva pirateriei, misiune care nu figura în Carta sa. Pe viitor, CTF-150 va continua să lupte împotriva traficului de droguri şi arme, în timp ce noua forţă se va consacra misiunii antipiraterie.