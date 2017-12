O nouă încercare: 2,5 milioane lei pentru promovarea privatizării CFR Marfă

Ministerul Transporturilor (MT) a anunţat că vrea să-şi majoreze cheltuielile pentru reclamă cu 2,5 milioane lei, de la 50.000 de lei în prezent, pentru promovarea proiectului de privatizare la CFR Marfă, potrivit unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul MT. În bugetul pe acest an, la capitolul de cheltuieli pentru reclamă şi publicitate este prevăzută suma de 50.000 lei din care, până în prezent, a fost utilizată o sumă de circa 10.000 lei. ”În prezent, în derularea Programului de privatizare al MT au apărut unele aspecte noi în privinţa cheltuielilor ce urmează a fi efectuate în prima parte a anului 2013, conform angajamentelor asumate de Guvern în faţa organismelor financiare internaţionale, referitoare la privatizarea CFR Marfă. În mod deosebit este vorba despre derularea unei campanii ample de publicitate internă şi internaţională, în diferite medii de informare (presa scrisă, televiziune, Internet etc) pentru promovarea proiectului de privatizare prin vânzarea unui pachet majoritar de acţiuni pe care MT îl gestionează la CFR Marfă, în calitate de acţionar în numele Statului român”, se spune în Nota de Fundamentare. Proiectul de HG prevede creşterea volumului cheltuielilor pentru reclamă şi publicitate de la 50.000 lei la 2,55 milioane lei şi, pe de altă parte, scăderea volumului cheltuielilor pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi post privatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu precum şi alte asemenea cheltuieli de la 11 milioane lei la 8,5 milioane lei. Per total, volumul cheltuielilor totale nu va înregistra modificări, acesta menținându-se la nivelul de 341.105.000 lei, se precizează în nota de fundamentare.