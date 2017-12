O nouă limbă

Lingviştii au anunţat că au identificat o limbă pe cale de dispariţie, Koro, vorbită de doar 800 de oameni din nord-estul Indiei. Limba a fost descoperită în cursul unei expediţii recente a lingviştilor în India, cu o bursă de la National Geographic. Koro aparţine familiei tibetano-birmaneze, formată dintr-un grup de circa 400 de limbi vorbite mai ales în estul, centrul, sudul şi sud-estul Asiei. Koro nu este scrisă şi se transmite pe cale orală. Are părţi similare cu celelalte limbi vorbite în regiune, dar are mai multe elemente comune cu limbile vorbite mai spre est, ca Milang şi Tani. Lingviştii David Harrison şi Greg Anderson, de la Institutul din Salem, s-au concentrat pe Arunachal Pradesh, o zonă izolată din nord-estul Indiei, considerată o gaură neagră a lumii lingvistice. Este un loc unde pot fi studiate numeroase limbi, majoritatea nescrise sau documentate. Pentru vizită este necesar un permis, puţini lingvişti au lucrat acolo şi nu s-a întocmit niciodată o listă mai compelxă a limbilor. ”Pe hârtia unui cercetător, Koro este doar o adăugire pe lista celor 6.909 de limbi din lume. Dar contribuţia sa este mult mai importantă”, afirmă David Harrison. Koro aduce o perspectivă cu totul diferită, ca istorie, mitologie, tehnologie şi gramatică. Dintre cei 800 de oameni care vorbesc Koro, puţini au sub 20 de ani, ceea ce înseamnă că limba este în pericol de dispariţie.