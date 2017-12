O nouă modalitate de vaccinare

În prezent, oamenii de ştiinţă lucrează la dezvoltarea unor vaccinuri care pot integra gene ale agenţilor patogeni în organismul pacienţilor. De exemplu, plasturi acoperiţi pe o parte cu o multitudine de ace microscopice vor fi folosiţi pentru ”a tatua” vaccinuri în piele, întărind astfel sistemul imunitar al pacienţilor, într-o modalitate complet neinvazivă, a cărei aplicare poate fi făcută şi în absenţa personalului medical avizat. În principiu, aceste vaccinuri prezintă marele avantaj că în locul risipei de timp şi de resurse pentru generarea şi apoi purificarea proteinelor de agenţi patogeni folosite în vaccinurile clasice, această sarcină revine direct organismului uman vaccinat. Singura problemă rămasă era modul de vaccinare.

Cercetătorii din cadrul Institutului de Tehnologie de la Massachussets (MIT) au propus vaccinarea prin intermediul unor plasturi dotaţi cu o multitudine de ace microscopice din plastic, cu grosimea de doar 250 de microni şi lungimea de 650 de microni. Pentru comparaţie, un fir de păr uman are grosimea medie de 100 de microni. Oamenii de ştiinţă acoperă aceste miniace cu un film biodegradabil în care este conţinut vaccinul propriu-zis, dar şi o varietate de alte molecule, printre care şi compuşi care stimulează reacţia rapidă a sistemului imunitar şi ajută celulele organismului să absoarbă materialul genetic conţinut de vaccinuri. Aplicarea acestor plasturi pe piele are efectul de a introduce imediat filmul biodegradabil în organism, la fel cum s-ar aplica un tatuaj. Aceste ace în miniatură penetrează doar cele mai superficiale straturi ale pielii, neafectând terminaţiile nervoase şi vasele de sânge. Aplicarea este, de asemenea, complet lipsită de durere şi mult mai sigură decât vaccinarea cu ajutorul obişnuitelor ace hipodermice. Vaccinul rămâne implantat sub piele chiar şi după îndepărtarea plasturelui şi se absoarbe într-o manieră progresivă, controlată, asigurând eliberarea constantă a moleculelor pe perioade de timp predeterminate, ce pot varia de la ore la săptămâni.