O nouă noapte de distracţie la malul mării

În aşteptarea Crăciunului, la începutul unui nou weekend de iarnă, constănţenii tineri şi „neliniştiţi” se pregătesc pentru o nouă noapte de distracţie. Cluburile din oraş au pregătit din nou evenimente tentante cu petreceri originale şi concerte incendiare.

HOLOGRAF, LIVE Îndrăgiţii membri ai legendarului grup Holograf se pregătesc pentru o nouă întâlnire cu fanii constănţeni. Dan Bittman şi colegii săi sunt prima trupă care va concerta în noul club din oraş, Luv Lounge, deschis weekend-ul trecut. Concertul este programat astăzi, după miezul nopţii, iar preţul unui bilet de intrare este de 25 de lei.

LANSARE HAARP CORD Rapperii Sişu, Dragonu şi Stres, membrii proiectului Haarp Cord, vin astăzi, la Constanţa, pentru a-şi lansa oficial noul album, „Ziua I”. Concertul este programat în clubul Goblin, după ora 22.30. Pe lângă cei trei MC, la platane se va afla Tecko Starr. Preţul unui bilet de intrare este de 15 lei.

ATMOSFERĂ AC/DC CU THE R.O.C.K. Formaţia autohtonă The Rise of the City King (The R.O.C.K.) revine la Constanţa, în această seară, pentru un nou show în stilul legendarei trupe australiene AC/DC, pe care o imită cu succes. Membrii trupei vor fi prezenţi de la ora 21.00 pe scena clubului constănţean Doors. La eveniment sunt aşteptaţi toţi fanii faimoasei trupe australiene AC/DC, care vor avea ocazia să cânte la unison refrenele celor mai cunoscute piese din toate timpurile ale grupului, cum ar fi: „You Shook Me All Night Long”, „Thunderstruck”, „The Jack” sau „Highway to Hell”. Preţul biletelor la acest eveniment este de 15 lei.

PETRECERI CU DJ Un alt eveniment dedicat iubitorilor de muzică rock este şi „Metal Night”, care va avea loc după ora 22.30, în clubul „Heaven’s Hell”, unde intrarea este liberă. În clubul Pride are loc, după miezul nopţii, o petrecere animată de DJ Afgo şi DJ Clau Laville, iar în clubul Fratelli are loc petrecerea „Livin’ la Vida Loca”, în cadrul căreia va mixa DJ MK33.