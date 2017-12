O nouă petardă răsuflată marca ”Băsescu”

19:19:21 / 11 Septembrie 2014

petarda !?

Nici un om , din orice serviciu ar fi, nu poate inghiti "glumita " lui Basescu. Este ca si cum ar spune, ca desconspira pe cine vrea, ca asa are el chef. Nu stiu daca va pronunta un nume, dar precis ameninta pe unul, sau mai multi. Un fel de, nu va mai miscati in front, ca va dau in git pe toti. Serviciile, au in rindul populatiei, prestigiu si autoritate, pentru ca in tara noastra, nu au avut loc, atentate ca in toata Europa. Basescu, nu se mai joaca cu focu, el a devenit piroman !.