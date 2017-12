O nouă piaţă agro-alimentară în Cernavodă

Primăria oraşului Cernavodă a demarat lucrările de construire a celei de-a treia pieţe agro-alimentare din localitate. Aceasta este situată în cartierul Trust şi măsoară peste 200 metri pătraţi. În afara tarabelor unde producătorii agricoli îşi vor vinde marfa, piaţa mai are prevăzute cîteva magazine, o parcare şi o fîntînă arteziană. Pentru construirea celei de-a treia pieţe de la Cernavodă, administraţia locală va cheltui aproape 3 miliarde de lei vechi. Construirea celor trei pieţe ale oraşului a necesitat alocarea de la bugetul local a unui fond de aprox. 20 miliarde de lei. Primarul Cernavodei, Gheorghe Hânsă, a declarat că, în această perioadă, pe raza oraşului se efectuează lucrări de amenajare a unor noi parcări. “Numai în acest an am dat în folosinţă peste 300 de locuri de parcare, iar în total ne propunem să amenajăm peste 2.000 de locuri“, a declarat Gheorghe Hânsă. Tot Hânsă a mai spus că un investitor din Cernavodă va începe lucrările de ridicarea a unei săli de bowling, construcţie care va costa aprox. 500.000 de euro. “Sala de bowling va fi amplasată în zona centrală a oraşului, în apropierea viitorului bazin olimpic pe care avem în vedere să-l construim în 2007“, a mai afirmat Gheorghe Hânsă.