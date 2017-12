O nouă piesă retrasă din selecţia pentru Eurovision

Piesa „Time To Rise”, interpretată de Maya, din Slovenia, a fost retrasă din selecţia naţională Eurovision 2008, compozitorul sloven Ziga Pirnat anunţînd că piesa a fost acceptată şi în finala naţională a Irlandei. ,,Cînd am aflat că am fost acceptaţi în Irlanda şi trebuia să decidem pentru o singură competiţie, a fost unul dintre cele mai dificile momente pentru noi. România ne-a oferit o oportunitate, ne-a primit cu braţele deschise şi ne-a adus cea mai fericită zi din viaţă. A fost cel mai mare succes atît al meu, cît şi al Mayei. Mulţumesc României încă o dată! Nu vă vom uita şi promit că voi continuă să învăţ româna, să promovez cultura şi deschiderea României, precum şi spiritul european de care aţi dat dovada”, a declarat Ziga Pirnat, compozitorul piesei.

Conform regulamentului, locul melodiei care a ieşit din concurs a fost ocupat de piesa „Vînt de vară” (muzică: Dincă Zamfira Maria; versuri: Dincă Zamfira Maria; interpretă: Monique), fiind următoarea compoziţie clasată pe lista rezervelor, în ordinea punctajului.

Aceasta este a treia piesă care iese din selecţia pentru Eurovision, după ce, pe 21 ianuarie, TVR a anunţat retragerea piesei „Vorbe care dor”, interpretată de formaţia „3rei Sud Est” şi descalificarea din concurs a cîntecului „Your Love”, interpretat de „Paradise”, deoarece mai fusese prezentat public înainte de octombrie 2007, încălcînd astfel regulile concursului.

Semifinalele concursului se vor desfăşura pe 9, respectiv 16 februarie, iar finala naţională va avea loc pe 23 februarie.