O nouă ploaie de goluri?

După înfrângerea umilitoare cu Portugalia, scor 0-7, moralul nord-coreenilor este la pământ, astfel că nu este exclus un nou scor fluviu. În plus, ultimele veşti care circulă din tabăra nord-coreeană, că la revenirea în ţară jucătorii ar urma să fie trimişi la muncă în carierele de piatră din Coreea de Nord, pune şi mai multă presiune pe umerii elevilor lui Kim Jong Hun. De aceste lucruri va încerca să profite, cu siguranţă, şi Coasta de Fildeş, chiar dacă, pentru a obţine calificarea Drogba şi compania au nevoie de un miracol. Totuşi, nici ivorienii nu stau foarte bine la capitolul încredere, mai ales că abordează partida cu un singur punct acumulat în precedentele două partide. „Cred că aşteptările au fost foarte mari de la jucătorii africani şi tocmai de aceea cele mai multe echipe africane au capotat. Nu putem regreta acest Mondial. Am jucat împotriva Braziliei. Este visul oricărui copil, a devenit realitate pentru mine şi din acest punct de vedere sunt fericit. Am avut şi acum ceva de învăţat. Cred însă că echipa noastră este una solidă şi în partida cu Coreea de Nord vom demonstra acest lucru. Dacă va fi să părăsim acest Mondial, atunci să o facem cu capul sus“, a declarat mijlocaşul ivorian Salomon Kalou. Cele două echipe nu s-au întâlnit niciodată până acum.

Formaţiile probabile - Coreea de Nord (antrenor Kim Jong Hun): Myong-Guk Ri - Jong-Hyok, Chol Jin, Jun Il, Yun Nam, Kwang Chon - In Guk, Nam Chol, Yong Hak, Yong Jo - Tae-Se; Coasta de Fildeş (antrenor Sven Goran Eriksson): Barry - Eboue, Demel, K. Toure, Tiene - Zokora, Y. Toure, Tiote - Dindane, Drogba, Kalou. Arbitrează: Alberto Undiano (Spania).