O nouă procedură de tratament pentru pacienţii cu tumori maligne hepatice

Pacienţii cu tumori maligne hepatice pot beneficia, de ieri, de o nouă procedură medicală, minim invazivă, care, potrivit studiilor clinice, are o rată pozitivă de răspuns de aproximativ 90%, după 18 luni de tratament, a declarat dr. Bogdan Popa, medic primar de radiologie imagistică medicală. „Este o procedură pe care am început-o în premieră naţională în România şi care presupune externarea pacientului în 24 de ore, maximum 48 de ore după intervenţie. Se realizează cu anestezie locală, introducându-se un microcateter în arterele din ficat, care vascularizează tumora respectivă. În aceste vase, ulterior, se injectează microsfere încărcate cu substanţe chimioterapice, care au rolul de distruge tumora din interior, dar şi de a opri fluxul sangvin către tumoră”, a explicat dr. Popa. Potrivit specialistului, intervenindu-se pe doar pe vasele tumorale, concetranţia locală de chimioterapie este mai mare, dar reacţiile adverse sunt mult minimizate. Această nouă procedură medicală, care se realizează, în prezent, într-un spital privat din Bucureşti, se adresează pacienţilor cu tumori maligne hepatice, atât primare, cât şi secundare (metastaze provenite de la alte tipuri de cancer, cum ar fi cel de colon). Costul unei astfel de proceduri medicale este de 7.900 de lei, fiind necesare două-trei intervenţii pe an. Între intervenţii, sunt necesare monitorizări prin examinări RMN şi analize de sânge.