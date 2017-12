După un stagiu de trei ani, în care s-au pregătit fie în sistem colectiv, fie pe lîngă tutore de stagiu, viitorii specialişti contabili au susţinut cel mai important examen din carieră. Este vorba de examenul de aptitudini care reprezintă încununarea eforturilor stagiarilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) pentru a deveni experţi contabili şi contabili autorizaţi. CECCAR a organizat, pe plan naţional, examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat. Unul dintre centrele pe ţară pentru susţinerea unui asemenea examen a fost şi la Constanţa. Astfel, la Centrul Constanţa s-au înscris 160 de candidaţi, respectiv 138 pentru experţi contabili şi 22 pentru contabili autorizaţi, iar examenul s-a desfăşurat în două etape: 11 octombrie - proba scrisă, iar în 18 octombrie - proba orală. Potrivit preşedinteleui CECCAR - Filiala Constanţa, Ştefan Mihu, dintre cei 160 de candidaţi înscrişi la proba scrisă, 122 au promovat examenul pentru experţi contabili şi 22 examenul de contabili autorizaţi. Pentru a putea susţine proba orală, candidaţii trebuiau să obţină minimum 7 la proba scrisă. „La proba orală, toţi cei 144 de candidaţi rămaşi în examen au obţinut notă de promovabilitate. Dintre aceştia, 122 pentru categoria profesională de experţi contabili şi 22 de contabili autorizaţi”, a declarat Ştefan Mihu. În urma acestui examen, se poate spune că o nouă promoţie de experţi contabili şi contabili autorizaţi se adaugă membrilor Filialei CECCAR Constanţa, astfel că numărul total al experţilor contabili a ajuns la 859, iar al contabililor autorizaţi a ajuns la 228 persoane. „Spre deosebire de anul trecut, candidaţii au fost mult mai bine pregătiţi. În acest an, promovabilitatea la examenul de experţi contabili a fost de 88%, iar la contabili autorizaţi de 100%. Este un motiv în plus de satisfacţie pentru noi că avem profesionişti de calitate în rîndurile contabililor autorizaţi şi a experţilor contabili”, a spus preşedintele CECCAR Constanţa. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au promovat examenul de aptitudini în sesiunea octombrie vor mai avea de aşteptat aproximativ 30 de zile pînă cînd vor deveni profesionişti cu acte în regulă. „După depunerea jurămîntului, experţii contabili obţin o parafă, respectiv carnet de membru, şi îşi pot exercita profesia”, a spus Mihu. În cazul în care experţii contabili încalcă atît codul etic, cît şi regulamentul CECCAR, ei pot fi excluşi din organizaţie după o sentinţă a comisiei de disciplină internă. La sesiunea de examene au putut participa stagiarii care se aflău în al treilea an de stagiu, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini anterior şi au avut dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive, dar şi contabilii autorizaţi care ulterior au dobîndit studii superioare economice, au fost activi profesional în ultimii doi ani şi sîau fost incluşi în programul intensiv de practică.