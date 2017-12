O nouă rută pentru fluidizarea traficului spre litoral

08:27:45 / 18 Septembrie 2015

Varianta Ovidiu

Acel drum nu va fi niciodata facut, am auzit si eu vorbe! Din pacate e prea lung cica si nu cotizeaza nimeni! Fara spaga cred ca nu faci nimic in ziua de azi DIN PACATE!! Sa va fie rusine !!! In 2016 aproape, mai exista un asemenea drum in care iti rupi masina in doua la margine de oras EUROPEAN intr`o tara din UE! SA VA FIE RUSINE!!!!