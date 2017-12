O nouă sală de sport în Medgidia

PROIECT Elevii Şcolii Generale „Constantin Brâncuşi” vor avea parte, din acest an, de o surpriză plăcută: o nouă sală de sport, una multifuncţională şi modernă, care va fi ridicată cu fonduri de la Compania Naţională de Investiţii (CNI). Potrivit primarului Marian Iordache, Consiliul Local Medgidia va lua în discuţie, în această săptămână, indicatorii tehnico-economici, după care va trimite dosarul la CNI, spre aprobare. „Elevii de la „Constantin Brâncuşi”, peste 900 la număr, au nevoie de o sală de sport ca de aer, pentru că cea veche, care se afla într-o stare avansată de degradare, a fost demolată. Culmea este că, deşi nu au o sală unde să se pregătească, elevii de la „Constantin Brâncuşi” au rezultate excepţionale în diverse competiţii sportive. De aceea, vom face tot ceea ce este posibil să începem construcţia noii săli de sport”, a spus Iordache. El a adăugat că administraţia locală va pune la dispoziţia CNI terenul şi va asigura utilităţile necesare (apă - canalizare, gaze şi energie electrică). Cheltuielile administraţiei de la Medgidia sunt estimate la 200.000 de lei. Din punctul de vedere al parametrilor tehnologici, sala va fi din metal şi va avea o capacitate de 150 locuri. Clădirea va fi dotată cu sistem de ventilaţie şi climatizare, iar anexele pentru sportivi vor cuprinde vestiare, grupuri sanitare şi cabine de duş. În viitoarea sală se vor putea juca handbal, baschet, dar şi volei.

DEFICITAR În altă ordine de idei, edilul Iordache a afirmat că muncipiul Medgidia este deficitar la capitolul săli de sport. „Din cele trei licee şi şapte şcoli generale, doar trei instituţii au săli de sport”, a punctat primarul. În plus, el a adăugat că Primăria va începe, în primăvara acestui an, un amplu program de reabilitare a terenurilor de sport din instituţiile de învăţământ din localitate. “La ora actuală, niciun teren de sport de la nicio şcoală din Medgidia nu se prezintă în condiţii optime. De aceea, în bugetul pentru acest an am prevăzut 500.000 de lei pentru modernizarea tuturor terenurilor. Este una dintre priorităţile mele ca primar, pentru că eu consider că suntem obligaţi să le asigurăm copiilor cele mai bune condiţii”, a spus Iordache.