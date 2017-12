O nouă şansă la viaţă pentru 12 suflete

12 familii din judeţul Constanţa au, de ieri, speranţa că persoanele apropiate lor se pot întoarce la o viaţă normală. În urma campaniei umanitare „Dă o speranţă”, iniţiată de Consiliul Judeţean Constanţa şi derulată cu sprijinul Televiziunii Neptun şi al mai multor instituţii publice, constănţenii au donat 340.000 de lei pentru cele 12 cazuri medicale grave identificate de CJC. Fondurile adunate în campania CJC au fost distribuite fiecărui caz în parte, în funcţie de gravitate, sumele fiind înmînate, ieri, la Pavilionul Expoziţional Constanţa, de către personalităţi locale şi judeţene.

Pavilionul Expoziţional Constanţa a găzduit, ieri, ceremonia de acordare a sumelor de bani strînse în timpul campaniei de strîngere de fonduri „Dă o speranţă”, iniţiată de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) în perioada 25 martie - 25 aprilie, dar şi în timpul teledonului din 11 aprilie organizat de Televiziunea Neptun şi CJC, alături de Direcţia Judeţeană de Sport şi Complexul comercial Tom. După finalizarea campaniei umanitare, pentru cele 12 cazuri medicale grave care necesită sume importante de bani, s-au strîns aprox. 340.000 de lei. O comisie specială din care au făcut parte directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană, dr. Camelia Ciobotaru, directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Petre Dinică, directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, Liviu Mocanu, secretarul CJC, Mariana Belu, a analizat cazurile pentru care s-au colectat bani şi a propus CJC repartiţia unei sume corespunzătoare pentru fiecare în parte. La manifestarea de ieri au luat parte atît persoanele aflate în suferinţă, care au nevoie de ajutor, cît şi sute de persoane care au răspuns campaniei umanitare. Printre cei prezenţi s-au aflat vicepreşedinţii CJC Cristinel Dragomir şi Cristian Darie, deputaţii Antonella Marinescu şi Matei Brătianu, senatorii Alexandru Mazăre şi Nicolae Moga, consilieri judeţeni, dar şi primarii din Mangalia, Chirnogeni, Tuzla, Grădina, Topraisar, Aliman, Cumpăna şi Năvodari. Toţi au vrut să fie alături de cei aflaţi în suferinţă şi să le împărtăşească bucuria în momentul în care primesc banii care le oferă şansa unei vieţi normale. Cristian Darie a declarat că această campanie de strîngere de fonduri pentru cei în suferinţă reprezintă doar finalul unei etape, deoarece speră că vor mai avea loc campanii de acest gen. „Această campanie n-ar fi putut avea loc fără ajutorul miilor de constănţeni cu suflet, miilor de firme donatoare care ne-au demonstrat încă o dată că poporul român nu este aşa cum unora le place să spună”, a spus Darie.

Parlamentarii vor interveni la Ministerul Sănătăţii pentru două dintre cazurile medicale grave

Primul care şi-a văzut visul împlinit a fost Nicuşor Maican, venit să încaseze cei 25.000 de euro în numele fetiţei sale de 13 ani, care are nevoie de operaţie şi tratament pentru leucemie acută mieloidă M1. „Este cea mai mare bucurie care ni se putea face. Drumul e lung, pînă fetiţa noastră va veni acasă. Acum este în spital internată şi aşteaptă să facă analizele, apoi va pleca spre Torino. Ne trebuie bani pentru chirie, mîncare şi transport, pentru că în starea în care se află nu se poate deplasa decît cu taxiul”, a afirmat tatăl Eugeniei Maican. Senatorul Alexandru Mazăre i-a înmînat personal banii necesari însănătoşirii Eugeniei: „În astfel de situaţii nu ai cum să nu fii emoţionat. Faptul că am reuşit, cu ajutorul constănţenilor, să aducem fericirea în această familie şi să redăm speranţa de viaţă pentru Eugenia este o bucurie fără margini”. Un alt caz care a primit sprijinul constănţenilor, constînd în 15.000 de euro, este cel al Ioanei Ştefan Leca, în vîrstă de 28 de ani, care are nevoie de analize medicale şi tratament pentru astm bronşic corticodependent şi fibroză pulmonară. Ea a spus, bucuroasă, că mai are o speranţa pentru a se face bine. „Dacă în România nu mi se dădeau şanse pentru ca boala să nu evolueze, în Italia se poate. Medicul de acolo mi-a spus că boala ar putea să rămînă în stadiul în care este”, a spus, optimistă, Ioana. Un alt caz impresionant este cel al minorei Alexandra Nicoleta Vrăbiescu, de nouă ani, din Hîrşova, care trebuie să facă investigaţii şi să urmeze tratament pentru anemie hemolitică autoimună cu anticorpi la cald. În urma campaniei iniţiate de CJC, ea a primit suma de 10.000 de euro. Fetiţa a venit, ieri, însoţită de mama sa, Nicoleta Vrăbiescu, pentru a intra în posesia banilor. „Nu am strîns suma de care aveam nevoie, dar sperăm să putem începe demersurile pentru tratarea bolii, iar pe parcurs să putem strînge toată suma de care avem nevoie şi să terminăm tratamentul. Acum aşteptăm rezultatul analizelor din Turcia”, a declarat Nicoleta Vrăbiescu. Şi Robert Andrei Alexandru, de doi ani şi jumătate, care suferă de o boală genetică de sînge, a primit un ajutor important din partea tuturor celor impresionaţi de suferinţa lui: 10.000 de lei. Mama sa, Corina Alexandru, a declarat că lupta pentru a învinge boala continuă şi a ţinut să le mulţumească tuturor constănţenilor care au donat pentru Robert din puţinul lor. În ajutorul lui Robert a venit şi senatorul Nicolae Moga. „Boala lui Robert nu este înscrisă în nomenclatorul de subvenţionare. Chiar dacă se face un dosar şi se depune la Ministerul Sănătăţii, nu se pot accesa bani pentru a se veni în sprijinul copilului. M-am angajat că voi purta o discuţie cu ministrul Sănătăţii să vedem cum îl putem ajuta”, a declarat, încrezător, senatorul. La rîndul său, deputatul Antonella Marinescu a promis că va face personal demersuri la Ministerul Sănătăţii pentru ajutorarea lui Ştefan Adam, din Mangalia, de zece ani, căruia îi este necesar un transplant de inimă şi plămîni. El a primit 10.000 de lei în urma campaniei umanitare. Deputatul a povestit că a fost într-o situaţie asemănătoare şi, în calitate de mamă, ştie ce înseamnă suferinţa unui copil.

CJC va ajuta în continuare cele 12 cazuri, dacă va mai fi nevoie

Alte şapte cazuri medicale grave au primit, ieri, bani din donaţii. Maria Franga, din Mangalia, în vîrstă de cinci ani, care necesită tratament pentru autism şi sindrom piramidoataxic a primit 8.000 de lei din donaţii, Alexandru Mircea Coteţ, din Constanţa, în vîrstă de nouă ani, care are nevoie de tratament după operaţie de drenaj şi operaţie de tumoare pe cerebel, a primit 4.500 de euro, în timp Georgiana Narcisa Şerban, din Constanţa, de 16 ani, care necesită tratament pentru tetrapareză spastică, epilepsie generalizată şi operaţie pentru miofibrotomia subcutanată pe etape pentru muşchiul spastic, a primit 5.000 de euro, Andrei Damian, de 20 ani, diagnosticat cu leucemie, a primit 10.000 de lei, Mihaela Blaga, din Hîrşova, în vîrstă de 31 ani, are nevoie de tratament pentru tumoră cerebrală parietală parasagital stînga infiltrativă gradul I şi a primit 10.000 de lei, Veronica Stanciu, din Constanţa, de 41 ani, trebuie să facă analize medicale şi să urmeze tratament pentru leucemie mioblastică acută şi sindrom mielodisplazic şi a primit 9.000 de euro. Familia Mitea, din Băneasa, care are o situaţie materială precară, a primit 5.000 de lei. Unul din cei doi copii ai soţilor Mitea este bolnav de SIDA, iar celălalt are un handicap locomotor şi a fost diagnosticat, în 2006, cu hepatită acută virală icterică tip A a. Reprezentanţii CJC au spus că îi vor ajuta în continuare pe toţi cei 12 constănţeni care se confruntă cu grave probleme de sănătate.