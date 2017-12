O nouă tentativă

Adolescenta olandeză Laura Dekker, de 14 ani, a pornit, sâmbătă, într-o călătorie controversată, în încercarea de a deveni cea mai tânără persoană care va naviga singură în jurul lumii. Ambiţia Laurei Dekker de a înconjura lumea într-un an a alimentat o dezbatere internaţională în legătură cu încuviinţarea unei asemenea tentative ce atrage după sine riscuri enorme. Adolescenta, care a crescut practic printre navigatori, ar urma să pornească peste Atlantic din staţiunea portugheză Portimao, cu un iaht de 11,5 metri, denumit Guppy.

Împotriva plecării pe mare s-a exprimat până şi agenţia olandeză pentru protecţia copilului, care se teme pentru siguranţa şi sănătatea psihologică a fetei, însă o instanţă olandeză i-a permis Laurei Dekker să plece. Pe de altă parte, agenţia oficială de presă portugheză, Lusa, a citat o sursă anonimă care a afirmat că, potrivit legii din Portugalia, persoanelor sub 18 ani nu li se permite să navigheze singure. O altă persoană, însă, reprezentând autoritatea portuară din Portimao a declarat pentru Associated Press că nu ar exista bariere de vârstă pentru navigatori sub 18 ani care să împiedice ieşirea din porturile portugheze, atâta timp cât aceştia sunt calificaţi să navigheze. Ori, potrivit lui Marijke Schaaphok, directorul Masmedia, o companie care va filma călătoria cu camere de luat vederi montate la bordul iahtului, Laura Dekker ar fi destul de matură pentru vârsta pe care o are şi a dovedit că poate înfrunta oceanele lumii cu \'Guppy\', după ce a trecut un examen de profil în Olanda, folosind un vas asemănător ca mărime cu al ei. Mai mult, Laura este calificată într-un mod unic, pentru a putea face faţă aventurii: „A crescut pe o navă alături de tatăl ei, complet diferit faţă de o fetiţă normală de 14 ani”, a declarat Mrijke Schaaphok.

Primul escală a Laurei după ce va pleca din Portugalia va fi în Insulele Canare sau în Insula Madeira, ambele departe în Atlantic. Alegerea destinaţiei va depinde de direcţia vântului.