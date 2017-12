O nouă tulpină de salmonella?

Oamenii de ştiinţă au descoperit o supertulpină de salmonella originală din SUA, botezată S. Kentucky, ce este foarte rezistentă la antibioticul ciprofloxacin, sau cipro, ce este folosit deseori în cazul infecţiilor severe cu această bacterie. Bacteriologii se tem că această tuplină de salmonella ar putea să se răspândească rapid pe întreg globul, potrivit unui material publicat în Journal of Infectious Diseases. Tulpina s-a răspândit deja în lume, existând deja aproape 500 de cazuri diagnosticate în Franţa, Danemarca, Anglia şi Ţara Galilor, în perioada 2002 - 2008, conform acestui studiu. Infecţiile cu salmonella constituie o serioasă problemă pentru sistemele medicale din numeroase ţări. Doar în America de Nord, în fiecare an, sunt diagnosticate aproape 1,7 milioane de cazuri de infecţii. Deşi majoritatea infecţiilor cu salmonella produc doar nişte gastroenterite comune, ele pot fi fatale în cazul persoanelor în vârstă şi/sau al celor cu sisteme imunitare slăbite. În cadrul studiului coordonat de Francois-Xavier Weill şi Simon Le Hello de la Institutul Pasteur din Paris, au fost evidenţiate 489 de cazuri de infectare cu această tuplină de salmonella din SUA şi Europa. Numărul cazurilor a crescut constant, an de an, de la trei cazuri raportate în 2002 până la 174 de cazuri în 2008.