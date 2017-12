O nouă umilinţă pentru Real Madrid

Nimic nou sub soarele... Madridului!!! Meciul cu Lyon i-a lămurit definitiv pe spanioli! Diferenţa faţă de sezonul trecut este aproape insesizabilă - francezii n-au înscris al treilea gol pentru că Iker Cassilas a prins o zi de excepţie! În rest atacul este aproape inexistent, iar apărarea gafează la fel! Diferenţa dintre Pavon - Helguera şi Cannavaro - Ramos este doar de... salariu! Gafele sînt aceleaşi. Olympique Lyon se dovedeşte o candidată îndreptăţită la cîştigarea trofeului din acest an. Asta dacă nu o să se întîlnească prin sferturi cu... AC Milan! Care a demonstart încă o dată că este o echipă de temut, deşi media de vîrstă a titularilor a mai crescut cu un an! Cum Anderlecht şi Lille au remizat, AC Milan se îndreaptă spre o calificare lejeră din grupa H. Aceeaşi situaţie pare să fie şi în grupa F, unde Manchester United a trecut de Celtic, chiar dacă s-a cam chinuit pentru victorie. Egalul de la Copenhaga a dezvăluit două echipe modeste, care nu au prea pot pune probleme teamurilor care au luptat pe "Old Trafford". Arsenal a debutat în forţă cu o victorie externă, dar misiunea englezilor a fost facilitată de eliminarea portarul german Kirschstein, încă din min.10. FC Porto a avut un ghinion imens nereuşind să marcheze din situaţii clare de gol, egalul cu TSKA Moscova putînd să "atîrne" foarte greu în ecuaţia calificării.

Rezultatele meciurilor de miercuri seară - Grupa E: Dinamo Kiev - Steaua Bucureşti 1-4 (Rebrov 16/ Ghionea 3, V. Badea 24, N. Dică 43, 79); Olympique Lyon - Real Madrid 2-0 (Fred 11, Tiago 31); Grupa F: FC Copenhaga - Benfica Lisabona 0-0; Manchester United - Celtic Glasgow 3-2 (Saha 39-pen, 40, Soljkaer 47/ Venegoor of Hesselink 21, Nakamura 43); Grupa G: Hambuger SV - Arsenal Londra 1-2 (Sanogo 90/ G. Silva 12-pen., Rosicky 53); FC Porto - ŢSKA Moscova 0-0; Grupa H: RSC Anderlecht Bruxelles - OSC Lille 1-1 (Pareja 41/ Faubert 80); AC Milan - AEK Atena 3-0 (Inzaghi 17, Gourcuff 41, Kaka 77-pen.).