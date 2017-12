O nouă “viaţă“ pentru elevii lui Dan Rădulescu

Fotbalul constănţean risca să piardă încă o echipă de ligă inferioară, după ce FC Altay s-a desfiinţat în sezonul trecut. Din cauza problemelor financiare, dar şi a lipsei de interes a conducerii, Aurora 23 August nu s-a prezentat la meciul de vineri cu FC Farul II, din etapa a 11-a a Ligii a III-a, Seria a II-a. Decizia a fost luată de antrenori şi jucători, nemulţumiţi de situaţia gravă de la club. Elevii lui Dan Rădulescu au anunţat, tot vineri, că vor continua să protesteze în acest fel şi la disputa cu AS Dodu, din runda următoare, dacă situaţia nu se va schimba. Acuzele s-au îndreptat către patronul clubului, Dan Pîţu, care a refuzat dialogul atît cu jucătorii, cît şi cu presa. A doua neprezentare ar fi însemnat însă excluderea din campionat şi cel mai probabil desfiinţarea clubului. Lucrurile par să se fi intrat pe un făgaş normal, după ce Dan Pîţu s-a întîlnit reprezentanţii autorităţilor locale din Năvodari, unde Aurora s-a mutat în urmă cu o lună. Cele două părţi s-au înţeles în privinţa preluării clubului de către autorităţi, echipa urmînd să se numească cel mai probabil FC Năvodari. “Ne vom prezenta la meciul de vineri chiar şi dacă va trebui să dăm bani din propriile buzunare ca să achităm baremul arbitrilor. Am protestat pentru că am fost trataţi ca ultimii oameni, nu ni s-au plătit nici măcar salariile. Nu ne lăsăm călcaţi în picioare în asemenea hal. Avem în echipă caractere şi valorile şi vom demonstra acest lucru. Ne-a durut că nu am jucat la Constanţa, pentru că am fi putut lua trei puncte, dar dacă vom avea condiţii normale de pregătire, nu vom retrograda. Sînt convins că protestul nostru a ajutat fotbalul constănţean“, a declarat antrenorul Dan Rădulescu.