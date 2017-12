O nouă victimă a escrocului sentimental Nicolae Mola

Pe măsură ce ancheta în cazul constănţeanului acuzat că a înşelat mai multe persoane din Mangalia şi din ţară, Nicolae Mola, avansează, oamenii legii descoperă noi victime ale acestuia. După ce o femeie de 40 de ani, din Câmpina, a făcut publică poza individului, alte persoane escrocate de acesta au depus plângeri împotriva lui. Una dintre ele este o bucureşteancă de 44 de ani, care l-a denunţat pe şarlatan la Poliţia Capitalei. Femeia a declarat că l-a cunoscut pe Mola în aprilie, pe un site de socializare, sub numele de Robert Pufleanu. Bărbatul a îmbrobodit-o pe femeie, spunându-i că lucrează în domeniul farmaceutic şi că este un prosper om de afaceri. Ca să-i arate că este plin de bani, Mola a plimbat-o la munte, la Cheile Grădiştei, unde a început relaţia lor sentimentală. La scurt timp, individul a început să o „tapeze” de bani. Prima oară i-a cerut 800 de euro pentru a scoate un transport de medicamente din vamă, apoi a folosit mai multe pretexte până când a stors-o, în total, de 11.000 de euro. Femeia a povestit că, uneori, Mola a invocat probleme în afaceri, alteori i-a spus că mama sa este grav bolnavă şi are nevoie de operaţie, apoi că aceasta a murit... De fiecare dată, bucureşteanca a făcut tot posibilul şi şi-a ajutat iubitul: s-a băgat în datorii, a luat bani de la prieteni şi de la rude, ba chiar şi-a vândut şi maşina. „Am avut încredere oarbă în el, nu ştiu ce a fost în capul meu. A avut aşa o putere malefică asupra mea încât nu mă mai recunosc acum când mă uit în urmă”, a susţinut victima. În iunie, Mola a dispărut. „Nu a mai răspuns la telefon, iar când m-am dus la apartamentul în care ştiam că locuieşte, am aflat că a plecat şi că stătea acolo cu chirie, împreună cu soţia sa”, a mai spus bucureşteanca.

COMPLICE După ce a depus plângere la Poliţie, victima a aflat că individul a escrocat mai multe femei, cu care se întâlnea în acelaşi timp în mai multe oraşe din ţară. Anchetatorii au stabilit că printre femeile înşelate se numără şi un medic din Braşov, care i-ar fi dat 3.000 de euro. Mai mult, este posibil ca Mola să fi avut un complice, care ridica banii de la iubitele lui atunci când el pretindea că este plecat din ţară. Nicolae Mola a ajuns în arest săptămâna trecută, după ce a fost căutat mai bine de un an şi găsit într-o pensiune din Tulcea. El este judecat într-un dosar de înşelăciune, în care instanţele constănţene l-au condamnat la cinci ani de închisoare, în prezent dosarul aflându-se în recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.