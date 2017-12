O nouă „victimă” a secetei: mierea

Seceta de anul acesta a afectat şi producţia de miere. „La ora actuală, producţia de miere este sub 40%-45% din cantitatea obţinută anul trecut, seceta afectând puternic culturile de rapiţă, floarea soarelui şi salcâm. Pentru acest an, estimăm o producţie de doar 10.000 de tone de miere, cel mult 12.000 de tone, în condiţiile în care, anul trecut, ne-am apropiat de 20.000 de tone. Deşi am avut mari speranţe în primăvară, condiţiile climaterice din vară au uscat culturile”, a declarat preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACAR), Ioan Fetea. El a precizat că mierea de rapiţă obţinută anul acesta este la doar 10% din producţia anului trecut, cea de salcâm, la 20-35%, iar mierea de floarea soarelui, la 50 - 60%. Producţia de miere din tei a fost ceva mai bună, între 60 şi 70% din cantitatea anului trecut. Diminuarea producţiei de miere, dar şi lipsa resurselor financiare pentru pregătirea stupilor din iarnă vor aduce şi o creştere a preţului mierii pe piaţa internă, deşi mai mult de jumătate din producţie merge, anual, la export. Previziunile agricultorilor contrazic, astfel, datele Institutului Naţional de Statistică, care a anunţat o producţie de 25.800 tone de miere. În prezent, România ocupă locul şapte în Europa cu cele aproape 1,25 -1,3 milioane de familii de albine şi locul patru, cu o producţie medie anuală de miere de 20.000 de tone. Apicultorii beneficiază, în acest an, de fonduri comunitare şi naţionale de circa şase milioane de euro pentru cinci măsuri de susţinere incluse în Programul Naţional Apicol (PNA), prin care sunt alocate, în perioada 2011-2013, aproape 29 de milioane de euro, programul fiind susţinut 50% din fonduri europene şi 50% din bugetul naţional.