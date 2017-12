O nouă victorie pentru RCJ Farul

Rugby Club Judeţean Farul şi-a continuat, ieri, la Bârlad, programul de pregătire înaintea primei partide oficiale care va avea loc la finele săptămânii viitoare. În faţa formaţiei Rulmentul din localitate, rugbyştii pregătiţi de Mircea Paraschiv au obţinut o victorie extrem de clară, 68-5 (24-0), aspectul pozitiv fiind atitudinea cu care jucătorii constănţeni au abordat fiecare moment al meciului. „Am reuşit să înscriem eseuri cu toate compartimentele, iar acest lucru ne-a bucurat mai mult decât scorul final. Suntem pe un drum bun, chiar dacă nu am ajuns încă la capacitatea maximă, mai ales că venim după o perioadă de pregătire la munte. Am schimbat aproape în întregime echipa după pauză, iar atitudinea cu care au evoluat toţi rugbyştii noştri ne face să fim optimişti pentru a doua parte a campionatului. A fost o partidă foarte bună de pregătire şi ţin să îi remarc pe cei doi fraţi samoani, Alvin şi Rambo. Dacă Alvin ar fi fost şi el încă de la începutul pregătirii, am fi stat chiar mai bine. Vor fi însă surprize frumoase pentru suporterii constănţeni şi nu numai. Până la reluarea campionatului îi aştept la antrenamente şi pe Eugene Jantjies şi Jeff Makapelu“, a declarat tehnicianul Mircea Paraschiv. Iată şi jucătorii folosiţi de antrenorul Farului în partida de la Bârlad - repriza I: Turashvili, Natriashvili, Graur, Uchava, Mitu, Mototolea, Tavarkiladze, Agiacai, Bucevschi, R. Tavana, Bulgac, Gheară, Filip, Apostol, C. Nicolae; repriza a II-a: Graur, Bejan, Tudosa, Mitu, Agiacai, Tavarkiladze, Mototolea, Arhip, Samkharadze, Filip, A. Tavana, R. Tavana, Gheară, Mafteev, Apostol. A mai intrat Sasu, în locul lui Graur. Au lipsit, din cauza accidentărilor, Carpo, Pîrvu, Buţugan, Gargalîc, Puişoru şi Tinca. Ultima partidă de verificare va avea loc vineri sau sâmbătă, la Constanţa, împotriva unei selecţionate formate din jucători de la echipele din Mangalia şi Năvodari.