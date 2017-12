O nouă zi de proteste la Palatul Cotroceni

03:37:02 / 20 Februarie 2017

Numai ca...

Nu inteleg de ce vi s-a parut ca noi cei un pic mai tineri va desconsideram.Sa va zic un mic secret:si eu pana in anul 3 de liceu am participat la practicile agricole obligatorii,apoi a venit "revolutia" si Romania a luat calea "democratiei".Buun.Sa reluam:dvs.la ora actuala va primiti drepturile respectiv pensia plus asigurarea sociala.Eu de exemplu nu stiu daca voi mai apuca sa primesc vreo pensie,fie ea cat de mica si in plus de asta trebuie sa muncesc si la "negru" si cum se iveste ocazia.Asa ca vremurile de azi nu prea se compara cu cele pe care le-ati trait si apucat dvs.in tinerete.Iar referitor la activitatile patriotice pe care la-ati prestat,acele activitati eu nu le-am vazut rusinoase pentru ca statul oferea ca recompensa la pachet ceva de domeniul science fiction acum:loc de munca stabil,educatie,celor cu familie case,asistenta medicala gratuita,etc.Nu-mi amintesc pe timpul de "trista amintire"ca parintii mei (tata strungar si mama lucratoare in comert)sa fi dus lipsa de ceva sau sa nu-si fi permis minim un concediu pe an;si nici unul din parinti nu a fost securist sau politruc.Era o stabilitate atunci!Iti puteai face un plan,construi un viitor!Acum,stimate domn sau stimata doamna ne uitam la altii cum jecmanesc Romania si eu,la 42 de ani muncesc in strainatate pentru ca Romania este in colaps economic.Interesant mi se pare ca la ora actuala multi dintre noi locuim tot in blocurile construite in vremuri comuniste,in schimb locuintele ANL pentru tineri sunt foarte rare(vorbim despre realizarile democratiei originale din Romania).Nimic nu s-a mai facut dupa 1989 pentru popor!In afara de paine si circ,nu s-a oferit nimic semnificativ!Toate acestea se intampla deoarece in ultimii ani de la "revolutie"s-au distrus sistematic toata munca si eforturile generatiei parintilor mei(care a fost o generatie de sacrificiu),cand Romania era extrem de bogata ;acum ne luptam sa o luam de la capat.Deci stati linistit ca generatia mea va fi mai dezavantajata decat a dvs.Nu toti suntem bugetari cu salarii de 2000 de lei si multi se lupta pentru supravietuire!De aia sunt oamenii in strada!