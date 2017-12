O nouă zi de proteste la Palatul Cotroceni

00:53:14 / 19 Februarie 2017

Saracii oameni

Din ce se vede in imagine sunt numai pensionari sau,de varsta apropiata pensionarii.Totusi,dupa o viata de munca,in loc sa te odihnesti sa vii sa ingheti acolo mi se pare tragic.Pai pensia nu vi-o ia nimeni,oameni buni.Sa va rugati sa muncim noi astia care inca suntem activi,ca sa aveti de unde lua in continuare pensia!Stati linistiti,nu va da pensie nici Dragnea si nici Iohannis sau cine-o mai urma dupa ei.Voi ati fost generatie de sacrificiu si noi la fel suntem,numai ca la noi e mai tragic,pentru ca am ajuns slugi prin tarile altora.Asa ca mergeti acasa parerea mea,pentru ca demonstrati in zadar.Sa nu cumva peste un an sa zicem sa vedem poze cu voi huiduind prin Teleorman.Sa auzim de bine!