O oală sub presiune a dat SUA în clocot

O oală sub presiune aflată într-o maşină parcată în parcul National Mall a stârnit suspiciunile Poliţiei Capitoliului din Washington, care a chemat, duminică, o echipă de genişti, temându-se că este vorba despre o bombă, relatează CNN. Ofiţerii au remarcat maşina în timpul unei patrule de rutină şi au considerat-o suspectă. În interior se aflau o oală sub presiune şi ceea ce părea a fi o butelie de gaz. Ofiţerii au simţit miros de benzină, a afirmat Poliţia Capitoliului. Aceasta a instituit un perimetru de securitate şi a închis un sector al străzii situate în apropierea Capitoliului, ca măsură de precauţie. O echipă de genişti a distrus obiectele care generau îngrijorare din vehicul, inclusiv oala sub presiune, printr-o detonare controlată. În urma anchetei nu s-a găsit nimic suspect. Şoferul a fost arestat şi acuzat de... conducerea autovehiculului cu permisul suspendat!