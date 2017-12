O operă germană, un dirijor italian și trei debuturi, la Teatrul „Oleg Danovski”

Publicul meloman constănțean, puțin obișnuit cu spectacolele de operă într-o seară de vineri - de obicei, sâmbetele și duminicile sunt dedicate acestui gen, iar vinerile sunt rezervate concertelor simfonice - a început weekend-ul în acordurile „Flautului fermecat”, sub bagheta maestrului italian Vittorio Parisi. Ultima operă a lui Wolgang Amadeus Mozart, încărcată de simboluri, sugerate inclusiv prin scenografie (creație a Adrianei Urmuzescu) și proiecțiile video, a suscitat interesul publicului care a petrecut aproximativ trei ore, urmărind aventura temerarului prinț Tamino, interpretat de tenorul Doru Iftene, și a gureșului său însoțitor Papageno, pe care l-a întruchipat admirabil baritonul Marius Eftimie, cucerind publicul prin joc scenic, prin voce, dar și prin implicarea sa în... poveste.

Reprezentația de vineri seară a spectacolului „Flautul fermecat”, susținut pentru a patra oară pe scena tomitană, în viziunea regizorală a lui Ștefan Munteanu, a coincis cu trei debuturi importante, care au avut în prim-plan trei soprane. După ce la premiera din 15 iunie 2014 a interpretat rolul Reginei Nopții, soprana Laura Eftimie i-a împrumutat vocea, vineri seară, delicatei Pamina, iar Smaranda Drăghici, simpatica Papagena de la premieră s-a făcut remarcată în dificilul rol al trufașei Regine a Nopții, cedând rolul cu care a debutat în „Flautul fermecat” Silviei Simionescu. Îndrăgostitul sclav negru Monostratos a fost redat de bucureșteanul Anton Zidaru, singurul artist invitat în spectacol, ceilalți fiind toți constănțeni, iar înțeleptul Sarastro a fost interpretat de basul Constantin Acsinte.

Cele trei doamne au fost întruchipate de sopranele Mihaela Ionescu și Stela Sîrbu și mezzosoprana Lucia Mihalache, „reflexiile” lor fiind redate de Magda Marcu, Gabriela Dobre și Maria Cernat - debut. Cei trei copii, cu voci suave, care-i ghidează pe Tamino și Papageno în drumul lor spre frumoasa fiică a Reginei Nopți, Pamina, au împrumutat vocile Iuliei Stănei, Elenei Păunescu și Ioanei Popa - debut. Din distribuție au mai făcut parte: Laurențiu Severin, Bogdan Ocheșel, Andrei Băican, Iulian Bratu, Adrian Bădilă, Mădălin Băldău, Cristian Parmac și Andrei Băican.

Aflat pentru a treia oară la Constanța, dar pentru prima dată la pupitrul orchestrei Teatrului „Oleg Danovski”, dirijorul Vittorio Parisi, profesor la Conservatorul „Giuseppe Verdi” din Milano, s-a arătat încântat de colaborarea cu artiștii de la Marea Neagră. „Sunt pentru a treia oară la Constanța. Prima dată am fost în septembrie în 2014, la un masterclass de dirijat, apoi am fost anul trecut, în mai, în juriul unui concurs de dirijat operă (n.r. - în mai 2015, dirijorul a fost președintele primei ediții a Concursului Internațional de Dirijat Operă „Black Sea”). Deci sunt aici pentru a treia oară, dar este prima oară când sunt colaborez cu Opera din Constanța ca dirijor”, a spus dirijorul Vittorio Parisi. „Am colaborat foarte bine cu orchestra, soliștii și corul, care sunt foarte buni. Sunt bucuros că am avut posibilitatea să lucrez cu ei. Mă simt foarte bine și aș dori să revin”, a mai spus dirijorul italian.

Conform directorului Teatrului „Oleg Danovski”, soprana Daniela Vlădescu, Vittorio Parisi a dirijat, vineri seară, „pro bono”, dar va reveni la Constanța, în toamnă, ca invitat în cadrul celei de-a 42-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului.

