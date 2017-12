O pakistaneză, vinovată în SUA de tentativă de atacare a trupelor americane

O specialistă pakistaneză în neuropsihologie care a studiat în SUA a fost găsită vinovată, miercuri, la New York, că a încercat să omoare militari americani în Afganistan, în 2008.

Aafia Siddiqui, în vârstă de 37 de ani, care a studiat la Massachusetts Institute of Technology (MIT), a fost găsit vinovată de un juriu federal de toate acuzaţiile care o vizau şi riscă să fie condamnată la închisoare pe viaţă. Femeia este acuzată că a deschis focul împotriva unor ofiţeri americani în iulie 2008, atunci când era deţinută în Afganistan pentru presupuse legături cu reţeaua teroristă al-Qaida. Chiar dacă nu a fost inculpată pentru terorism, suspecta a fost descrisă ca fiind o teroristă care dorea să detoneze o bombă la New York. Aafia Siddiqui a pledat nevinovat la aceste acuzaţii. “Suntem şocaţi de acest verdict neaşteptat”, a reacţionat ambasada pakistaneză la Washington, adăugând că Guvernul pakistanez va face tot posibilul pentru a i se face dreptate. Avocatul suspectei a încercat să argumenteze că aceasta nu este în toate facultăţile mentale, dar un judecător a afirmat că nu are probleme psihice. Un avocat al familiei Siddiqui, Tina Monshipour, a anunţat că va face apel la decizia de miercuri. Aafia Siddiqui a perturbat de mai multe ori procesul, strigând la juraţi, la martori şi chiar la propriii avocaţi şi afirmând că este victima Israelului. După ce a fost găsită vinovată, femeia a declarat: “Este vorba de un verdict din partea Israelului, nu a Statelor Unite”. Tânăra figura din 2004 pe o listă americană a persoanelor suspectate de legături cu reţeaua al-Qaida. Potrivit unor informaţii contestate, femeia ar fi măritată cu unul din părinţii lui Khaled Sheikh Mohammed, creierul atentatelor de la 11 septembrie 2001. Potrivit procurorilor, femeia a fost arestată de poliţia afgană, în posesia unor planuri pentru atacarea Statuii Libertăţii şi a altor obiective de la New-York. Cu toate acestea, a fost inculpată doar pentru tentative de crimă, faptele care îi sunt reproşate producându-se în 2008, când era încarcerată în Afganistan, pentru presupuse legături cu al-Qaida. La o zi după ce a fost arestată, în momentul în care ofiţeri americani şi agenţi FBI veniseră în vizită, tânăra ar fi scos o armă şi a tras două gloanţe, fără a răni pe nimeni. Unul dintre ofiţeri a ripostat, rănind-o uşor.

Grupurile pentru drepturile omului cred că este posibil ca Aafia Siddiqui să fi fost deţinută în secret şi torturată la baza americană Bagram din Afganistan, ipoteze dezminţite de armata americană. Aafia Siddiqui, care locuia în Pakistan, dispăruse în martie 2003 şi nu se ştie unde s-a aflat timp de cinci ani.