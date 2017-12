O palestiniană este cea mai bună profesoară din lume

Hanan Al Hroub, o profesoară palestiniană din Cisiordania ocupată, a fost desemnată cea mai bună profesoară din lume și câștigătoarea Global Teacher Prize 2016, potrivit B1tv. La concursul pentru premiul de un milion de dolari a concurat și o profesoară de matematică din România. Suzy Manuela Prajea a ajuns în primii 50 de dascăli din lume, o performanță de lăudat pentru profesoara de la Colegiul „Traian“ din Drobeta Turnu Severin.

Cel care a anunțat, duminică, laureata din acest an a fost Papa Francisc, într-un mesaj video adresat în cadrul unei ceremonii organizate la Dubai, cu ocazia Global Education and Skills Forum. Hanan Al Hroub, câștigătoarea din acest an, a crescut într-o tabără de refugiați și predă în prezent la un liceu din al-Bireh, Cisiordania. Ea a dezvoltat o metodă ludică pe care a descris-o în cartea ”Jocul și învățarea”, care include respingerea violenței în mediul școlar, adesea traumatizat de reluările conflictului israeliano-palestinian.

În cadrul ceremoniei din Dubai au luat cuvântul mai multe personalități, printre care vicepreședintele american, Joe Biden, prințul William, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, și Bill Gates. Global Teacher Prize a fost înființat în 2014, de Fundația Varkey, pentru a sublinia importanța si prestigiul meseriei de dascăl și pentru a-i inspira pe copii să îmbrățișeze cariera de profesor.

