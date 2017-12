O parte din încasările de la “Slumdog Millionaire”, donată copiilor din India

Regizorul britanic Danny Boyle a declarat că a iniţiat un proiect prin care o parte importantă din încasările filmului “Slumdog Milionaire”, care a obţinut zece nominalizări la Oscar, să fie donată copiilor nevoiaşi din India, unde pelicula a fost filmată. Producătorii, care se aşteaptă la încasări de mai multe milioane de dolari din difuzarea filmului, intenţionează să se întîlnească la Londra, săptămîna viitoare, pentru a discuta despre suma pe care o vor investi într-un fond special şi despre modul de distribuire a banilor. Danny Boyle şi Christian Colson, unul dintre producătorii filmului, au dezvăluit acest plan după ce tot mai multe voci din India au criticat exploatarea financiară a copiilor care au jucat în această producţie şi modul în care a fost prezentată viaţa din mahalale indiene. Regizorul a insistat asupra faptului că fondul nu a fost înfiinţat pentru a răspunde vocilor care critică filmul. “Aceasta este şansa noastră să dăm ceva înapoi unui oraş extraordinar, Mumbai, care ne-a ajutat să producem un film extraordinar. Am venit cu această idee după ce am realizat cît de mult succes are filmul, după gala Globurilor de Aur”, a declarat Danny Boyle. “Slumdog Millionaire” a cîştigat patru premii Globul de Aur, la categoriile Cel mai bun film dramatic, Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu şi Cea mai bună coloană sonoră.

Fondul va fi înfiinţat pentru ajutorarea copiilor defavorizaţi şi va contribui la diverse proiecte ce vor fi implementate în Mumbai şi, poate, şi în restul Indiei. Totodată, regizorul britanic a dezminţit afirmaţiile din presă potrivit cărora cei doi copii care au jucat rolurile principale în film, care locuiesc în continuare în barăcile din apropierea căii ferate din Mumbai, ar fi fost exploataţi. Rubina Ali şi Azharuddin Ismail, care au interpretat rolurile Latika, respectiv Salim, la vîrsta de 5 ani, au fost plătiţi cu o sumă de trei ori mai mare decît salariul anual al unui adult din India, pentru o muncă ce a durat o lună de zile. În plus, o sumă substanţială va fi plătită ambilor copii după ce aceştia vor împlini vîrsta de 18 ani, pentru a-i ajuta să îşi continue studiile. Danny Boyle a mărturisit că este hotărît să-i apere pe copii împotriva oricăror lucruri care ar putea să le schimbe sau să le afecteze şansele viitoare.