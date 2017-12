O pereche de șinșile pentru Angelina Jolie şi Brad Pitt

Actorii Angelina Jolie şi Brad Pitt, care s-au căsătorit sâmbăta trecută în Franţa, au primit drept cadou de nuntă o pereche de şinşile din partea PETA, cele două animale fiind botezate după cuplul de la Hollywood. Organizaţia People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) a anunţat că a decis să facă acest cadou cuplului Brad Pitt - Angelina Jolie datorită faptului că cei doi actori şi-au manifestat în mai multe rânduri dragostea pentru animale şi nu poartă haine din blană naturală. Cele două şinşile, o specie de rozătoare originară din America de Sud, crescută în ferme special pentru blana de culoare gri, au fost salvate de la o fermă din California, închisă în urma intervenţiei PETA, şi au primit numele celor doi actori. Animalele sunt oferite spre adopţie, iar până li se va găsi o casă sunt ţinute la sediul central al PETA din Virginia. Activiştii pentru drepturile animalelor au spus că au trimis o scrisoare cuplului de actori, referitor la acest cadou.

Actorii americani Angelina Jolie şi Brad Pitt s-au căsătorit sâmbătă, în Franţa. Ceremonia a avut loc la doi ani după logodna cuplului hollywoodian, anunţată în 2012. La ceremonie au participat cei şase copii ai cuplului: Maddox, de 13 ani, Pax, de 11 ani, Zahara, de nouă ani, Shiloh, de opt ani, şi gemenii Knox şi Vivienne, de şase ani. Angelina Jolie, în vârstă de 39 de ani, şi Brad Pitt, de 50 de ani, s-au căsătorit într-o capelă de pe proprietatea lor din sudul Franţei, Chateau Miraval, în cadrul unei ceremonii private, la care au participat doar membrii celor două familii şi câţiva prieteni apropiaţi ai cuplului.