O persoană din trei, atacată cibernetic! Ce este de făcut

Aproape într-un caz din trei, utilizatorii unei reţele, inclusiv din companii, au fost atacaţi cibernetic pe parcursul anului 2017, relevă o statistică publicată, miercuri, de Kaspersky Lab.

Potrivit producătorului de soluţii de securitate informatică, în acest context, pentru 50% dintre companii devine din ce în ce mai dificil să reducă acţiunile online cu potenţial de risc, venite din partea angajaţilor. „Pentru a-i sprijini, Kaspersky Lab şi-a înnoit soluţia Kaspersky Security for Internet Gateway cu o nouă aplicaţie, Kaspersky Web Traffic Security, care protejează angajaţii de toate tipurile de atacuri online şi reduce cheltuielile cu suportul IT. Fie că este din întâmplare sau intenţionat, angajaţii pot pune în pericol reţelele companiilor şi date importante. Organizaţiile pot contracara acest element uman de risc nu doar prin educarea personalului şi implementarea de politici stricte de securitate, ci şi prin suplimentarea protecţiei endpoint. Kaspersky Web Traffic Security aduce un strat de protecţie suplimentar, oprind ameninţările chiar atunci când încearcă să pătrundă în reţea, înainte de a ajunge pe dispozitivele angajaţilor”, se menţionează în comunicatul Kaspersky Lab.

Noua soluţie de securitate Kaspersky Web Traffic Security are un motor anti-malware multi-stratificat. În plus, cu ajutorul noului motor anti-phishing, bazat pe tehnologii de învăţare automatizată complexă, aplicaţia contribuie la reducerea pericolelor asociate acţiunilor periculoase (cum ar fi accesarea link-urilor de phishing) sau a celor potenţial periculoase, cum ar fi deschiderea unor pagini web necunoscute. În plus, prin filtrarea conţinutului care intră şi iese din reţea, aplicaţia reduce riscul infectărilor şi al scurgerilor de date, de exemplu, împiedică încărcarea datelor companiei într-un cloud public. Funcţia de control web ajută şi la stabilirea categoriilor de resurse web pe care angajaţii pe pot vizita.

De asemenea, pentru o rată de detecţie şi mai bună, Kaspersky Web Traffic Security foloseste informaţii globale despre ameninţări, din cloud, inclusiv despre reputaţia fişierelor, URL-uri şi adrese IP din Kaspersky Security Network, precum şi date unice obţinute datorită cercetărilor realizate de către experţi.

Kaspersky Lab este o companie globală din domeniul securităţii cibernetice, prezentă pe piaţă de două decenii, cu un portofoliu de peste 400 de milioane de utilizatori individuali şi 270.000 de companii client.