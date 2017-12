Un diamant de peste 158 de carate, evaluat la peste 1,5 milioane de dolari, a fost extras dintr-o mină din Siberia. Piatra va fi tăiată şi folosită, probabil, la crearea mai multor bijuterii. Extras în urmă cu câteva zile, diamantul are circa 35 de milimetri lăţime şi 22 grosime. Este rotund, transparent şi are una dintre faţete rugoasă. Reprezentanţii companiei care deţine mina afirmă că piatra preţioasă nu are niciun defect vizibil, ceea ce o face cu atât mai valoroasă.