O pisică a lăsat pe întuneric mii de persoane

O pisică din Louisiana a lăsat fără curent electric 7.500 de persoane după ce a rămas blocată într-o substaţie. Compania Entergy New Orleans a transmit un tweet, luni la 9:30 a.m, în care a anunţat ce s-a întâmplat, scrie Descoperă. „O pisică a pătruns într-o substaţie ce alimentează zona centrală şi-a dus la un scurtcircuit al echipamentului. Echipele încearcă să repare problema şi să restabilească furnizarea electricităţii”, au afirmat membrii companiei pe Twitter. Curentul electric a fost repornit câteva ore mai târziu, afirmă compania. Pisica ce nu a supravieţuit incidentului nu este primul animal ce a pătruns într-o astfel de încăpere. „În mod normal, veveriţele sau alte animale mici pătrund în încăpere. Am încercat să instalăm mai multe dispozitive de protecţie, atât pentru a evita penele de curent, cât şi pentru a salva animalele”, a adăugat compania.

sursa: Mediafax