O ploaie strălucitoare de meteori, aşteptată în această noapte

Astronomii prognozează pentru această noapte una din cele mai frumoase ploi de meteori din 2012. În noaptea dintre 12 spre 13 decembrie, fragmente de comete vor intra în atmosfera planetei noastre, generând o ploaie luminoasă. Ploaia de meteoriţi este cunoscută sub numele de Geminide, deoarece, văzută de pe Pământ, se creează impresia că stelele cad din constelaţia Gemenilor. Fenomenul se petrece în perioada 7 - 17 decembrie, însă apogeul va fi în noaptea de 12 spre 13 decembrie. Experţii ne asigură că vor fi condiţii ideale pentru observarea celei mai strălucitoare ploi de meteoriţi din acest an. Luna va fi în fază de lună nouă, iar fenomenul va putea fi observat cel mai bine în Europa, SUA, Africa de Nord şi China, unde frecvenţa apariţiei de meteori va fi de 120 pe oră. Asta în condiţii excepţionale, în zone în care lipseşte cu desăvârşire poluarea luminoasă. În oraşe precum Constanţa vor putea fi văzuţi maximum 40 - 50 meteori pe oră, după cum spun specialiştii. Ploaia de meteori Geminide este de obicei considerată cel mai abundent flux de meteoriţi din an. Fragmentele se îndreaptă spre Terra cu o viteză de 35 km/s. Pentru că este un fenomen ce merită observat, reprezentanţii Planetariului Constanţa vor organiza trei ore de astronomie aplicată chiar în curtea Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. Elevii clasei a IX-a de la Liceul Traian vor petrece trei ore observând fenomenul meteoric şi astrele ce pot fi văzute în intervalul orar 17:00 - 20:00.