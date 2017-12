O portocală pe zi...

Portocalele conţin vitamina C şi provitamina A, B1, B2, E, calciu, magneziu, fosfor, sodiu, fier, cupru, zinc, mangan şi brom. Au proprietăţi diuretice, tonice, antiinfecţioase şi de dezintoxicare. Pieliţele albicioase, pe care le înlături înainte de a mânca portocala, conţin fibre şi flavonoide care sunt benefice pentru organism: stimulează activitatea vezicii biliare şi a pancreasului, cresc imunitatea, distrug unele bacterii, combat febra. O singură portocală pe zi asigură organismului necesarul de vitamina C. Portocala roşie are proprietăţi comune cu lămâia, dar mai conţine o substanţă colorantă, numită antocian, care este un puternic antioxidant. Coaja, pusă la macerat în 250 ml apă şi consumată a doua zi, combate obezitatea şi constipaţia.