O poveste impresionantă şi actuală despre cei cărora nici zeii nu le oferă şanse

„Cer întunecat. Fuga unui copil din Afganistan în Marea Britanie“, de Gulwali Passarlay împreună cu Nadene Ghouri, a apărut în această săptămână la Editura Polirom, traducere de Adina-Maria Simion, în curând şi în ediţie digitală.

„„Cer întunecat“ spune povestea unor copii forţaţi să-şi abandoneze căminul şi familia. O mărturie despre curajul celor care fug din zone de conflict în căutarea siguranţei”, scriu jurnaliştii de la „The Independent“. În 2006, după ce tatăl şi bunicul lui au fost ucişi de armata americană, Gulwali Passarlay a fost trimis de mama sa departe de Afganistan. Avea 12 ani. A pornit într-o călătorie lungă şi anevoioasă, în cursul căreia a fost închis, a suferit de foame şi a fost victima cruzimii şi a violenţei. A fost cât pe ce să-şi piardă viaţa în adâncurile Mării Mediterane, a îndurat brutalitatea celor care ar fi trebuit să aibă grijă de copii şi a stat o lună într-un lagăr din Calais. A reuşit în cele din urmă să ajungă în Marea Britanie, unde a fost înscris la şcoală, fiind admis apoi la una dintre universităţile de elită. Asemenea lui, mii de oameni îşi riscă viaţa încercând să fugă din zonele de conflict. Mulţi mor în cursul călătoriei; unii sunt trimişi înapoi, urmând să fie închişi sau omorâţi; puţini sunt cei ce supravieţuiesc şi ajung în ţări care le oferă o nouă şansă. Gulwali povesteşte despre hotărârea şi curajul care triumfă împotriva tuturor adversităţilor.

„O poveste impresionantă... o viaţă care a fost pe punctul de a se pierde înainte de vreme înfloreşte acum plină de speranţă.”, scriu jurnaliştii de la „The Times“. „În perioada scrierii acestei cărţi - sfârşitul lui iulie 2015 - se ştia că mai bine de două mii de bărbaţi, femei şi copii s-au înecat în Marea Mediterană doar în acest an. Este posibil ca cifra neoficială să fie mult mai mare. Povestea lor s-a încheiat în felul în care începe cartea lui Gulwali, care ar fi putut fi foarte bine unul dintre ei, cu vocea stinsă în adâncurile apelor reci. Vă las cu gândul ăsta”, spune Nadene Ghouri

Gulwali Passarlay a ajuns în Marea Britanie după o călătorie plină de aventuri, care a durat un an şi l-a purtat prin opt ţări. Aici studiază ştiinţe politice la Universitatea din Manchester. Este membru al unor prestigioase grupuri politice, de ajutor şi de tineret şi intenţionează să candideze la un moment dat la preşedinţia Afganistanului. În 2012, înaintea Jocurilor Olimpice desfăşurate la Londra, a fost invitat să poarte torţa olimpică.

Nadene Ghouri, jurnalistă distinsă cu mai multe premii, a fost corespondentă pentru BBC şi pentru Al Jazeera English. Este coautoarea volumelor „The Favored Daughter“ (bestseller „New York Times“) şi „Born into the Children of God“. A fost writer in residence la Gladstone’s Library, în Ţara Galilor. A consiliat Ministerul de Externe britanic şi mai multe agenţii internaţionale de ajutor cu privire la comunicarea strategică şi pentru consolidarea păcii. De asemenea, a format jurnalişti şi a ajutat la înfiinţarea unor posturi de radio în unele dintre cele mai periculoase ţări din lume.