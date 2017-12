O prinţesă de culoare, în galeria Disney

O prinţesă de culoare se alătură celor opt prinţese pe care Disney le-a dat lumii în ultimii 70 de ani, începând cu Albă-ca-Zăpada. Săptămâna aceasta, noua prinţesă Disney îşi face debutul în pelicula “The Princess And The Frog”, care are premiera la New York şi Los Angeles. Noua prinţesă, pe nume Tiana, este diferită de predecesoarele sale şi, pentru prima oară în istoria animaţiei Disney, este vorba de o prinţesă afro-americană. Prinţesa Tiana a împrumutat vocea cântăreţei şi actriţei Anika Nonie Rose, care crede că noul personaj animat va avea mare succes la copii.

Noua prinţesă de culoare reprezintă şi un pas simbolic important pentru Disney, această mişcare are şi motivaţii comerciale. Disney s-a gândit că, probabil, a venit vremea pentru o prinţesă de culoare şi că este ca urmare a combinaţiei între un nou preşedinte, sentimentul că este vremea pentru o schimbare.

Ca şi predecesoarele sale, prinţesa Tiana trebuie să înveţe câteva lecţii de viaţă înainte de a-şi putea îndeplini visele. Are talent extrem de mare la gătit şi visează să îşi deschidă propriul restaurant. Povestea ei are loc în New Orleans şi celebrează Mardi Gras, cu imagini care includ, printre altele, crocodili iubitori de jazz şi răufăcători cunoscători în ale vrăjitoriei vodoo. La realizarea peliculei de animaţie a participat, ca voce a Eudorei, mama Tianei, şi Oprah Winfrey. Finalizarea tonalităţii peliculei, a intrigii şi a caracterelor nu a fost însă simplă, potrivit Disney, ai cărei responsabili povestesc că au avut consultări cu numeroase personalităţi de culoare şi organizaţii ale acestora pentru a se asigura că desenul animat nu va include elemente de natură să ofenseze. Aceste consultări au dus la schimbarea titlului filmului şi la redenumirea eroinei, din Maddy, nume criticat pentru că suna similar cu Mammy, în Tiana. Pelicula aduce din nou în prim plan desenele animate manual şi fundalurile pictate, abandonând dependenţa contemporană de imagini generate pe computer.