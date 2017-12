O proteină împiedică înmulţirea virusului HIV

Două echipe de medici de la Universitatea din Strasbourg şi de la Universitatea din Marsilia au descoperit o proteină care, graţie proprietăţilor sale puternice, împiedică înmulţirea virusului HIV. Cercetătorii au evidenţiat proprietăţile inhibitoare pe care le are proteina umană HBPB (Human Phosphate Binding Protein) asupra procesului de înmulţire a virusului HIV. Rezultatele obţinute in vitro arată că această proteină acţionează pe o cale deocamdată necercetată de terapiile actuale. Această proteină era deja cunoscută însă proprietăţile sale de a lupta contra virusului HIV au fost descoperite abia recent. În plus, proteina HBPB este eficientă atât pe tulpinile clasice de HIV, cât şi pe tulpinile rezistente la antiretroviralul AZT.

Aceste cercetări promiţătoare deschid calea pentru descoperirea unor noi strategii de concepere a unor tratamente eficiente contra virusului HIV, au afirmat savanţii francezi, care intenţionează să studieze mecanismul de inhibare pe care îl are această proteină şi să înceapă în curând testele in vivo. Totuşi, folosirea pe scară largă a acestei proteine va putea fi făcută abia peste câţiva ani, pentru ca savanţii să aibă suficient timp pentru a-şi finaliza testele, ce vor fi efectuate mai întâi pe animale iar apoi pe pacienţi umani. Primele teste de toxicitate nu au relevat apariţia unor efecte secundare.