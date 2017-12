O proxenetã acuzã cã ar fi fost arestatã ilegal

Procurorii constãnţeni au finalizat, ieri, cercetãrile în cazul a şase poliţişti acuzaţi de abuz în serviciu. Potrivit anchetatorilor, Elisabeta Miu, din Constanţa, a fost acuzatã, în 2002, de comiterea infracţiunii de proxenetism. Femeia a fost judecatã de instanţa Judecãtoriei Constanţa, care a condamnat-o la şase ani de închisoare. Dupã parcurgerea tuturor cãilor de atac, pedeapsa femeii a fost redusã la doi ani şi şase luni, iar în 2005 ea a ieşit din puşcãrie. Ajunsã în libertate, Elisabeta Miu s-a adresat Parchetului de pe lîngã Curtea de Apel Constanţa, reclamînd cã cei şase poliţişti care s-au ocupat de cazul ei, respectiv Constantin Bizadea, Diana Butiuc, Ion Bãlãnuţã, Gabriel Marcu, Vasile Ionescu, Cornel Bejenariu şi procurorul Georgeta Ceauşu au reţinut-o ilegal. Femeia a susţinut cã dupã ce a fost luatã de la domiciliu de poliţişti, a fost ţinutã ilegal în arestul Poliţiei Municipiului Constanţa şi mai tîrziu mutatã în arestul IPJ Constanţa. Potrivit procurorilor, Poliţia Municipiului Constanţa nu are arest, iar în urma s-a stabilit cã acuzele aduse de Elisabeta Miu nu sînt întemeiate, motiv pentru care anchetatorii au dispus neînceperea urmãririi penale. Convinsã cã are dreptate, femeia a înaintat o plîngere judecãtorilor Curţii de Apel Constanţa, care au cerut procurorilor sã continue cercetãrilor. La începutul acestui an, anchetatorii au redeschis dosarul. Elisabeta Miu a cerut recuzarea procurorului care se ocupa de caz, pe motiv cã acesta ar fi pãrtinitor, dar cererea ei a fost respinsã de procurorul general adjunct al Parchetului de pe lîngã Curtea de Apel Constanţa. Nemulţumitã de aceastã decizie, proxeneta l-a recuzat şi pe procurorul general adjunct, în cele din urmã, cererea ei ajungînd pe masa procurorului general, Marian Alexandru, care a respins-o ca fiind nefondatã.