O puternică trauma craniană a transformat un om obișnuit într-un geniu al matematicii

Un bărbat care a căzut victimă unui atac în urma căruia a suferit o puternică traumă craniană, nu numai că a reușit să supraviețuiască dar s-a transformat într-un veritabil geniu al matematicii, conform unui material publicat de LiveScience.com. Jason Padgett a fost atacat de doi bărbați la ieșirea dintr-un bar în 2002, atac în urma căruia a suferit o puternică contuzie craniană și a început să manifeste simptome caracteristice stărilor de șoc post-traumatic. Acest incident l-a transformat însă pe Jason Padgett într-un geniu al matematicii capabil să perceapă lumea prin obiectivul geometriei. Padgett era agent de vânzări într-un magazin de mobilă din Tacoma, Washington, fără niciun fel de preocupări academice și, în urma acestei agresiuni, a căpătat abilitatea de a vizualiza obiecte matematice complexe și de a intui concepte fizice complicate. Trauma gravă suferită se pare că i-a deblocat o anumită parte a creierului care face ca acum realitatea înconjurătoare să-i apară sub forma unor structuri matematice. Pornind de la acest caz, neurologii au reușit să identifice care sunt părțile creierului care permit obținerea unor abilități care țin de excelență, iar concluziile lor indică faptul că fiecare om este un geniu în stare latentă. Înainte de a suferi această traumă, Padgett se descria drept un om obișnuit și un iubitor al petrecerilor. El nu a studiat niciodată mai mult de algebră elementară în școală. În plus, după cum recunoaște, "copiam la examene și nu am deschis niciodată o carte". Toate acestea s-au schimbat însă în noaptea în care a fost atacat. Padgett își amintește că și-a pierdut cunoștința pentru o fracțiune de secundă și că a văzut o lumină puternică. Doi indivizi l-au luat la bătaie și l-au lovit de mai multe ori la cap. Mai târziu, în aceeași seară, după ce a fost transportat la camera de gardă a unui spital, medicii au constat că Padgett suferise o contuzie craniană severă și avea hemoragie renală. Berit Brogaard, profesor la Universitatea Miami, l-a supus pe Padgett la o serie de examene RMN (rezonanță magnetică funcțională) pentru a înțelege cum formează creierul său această sinestezie care îi permite să perceapă formulele matematice ca pe niște figuri geometrice. Sinestezia este o asociere spontană între senzații de naturi diferite. "Sindromul savantului dobândit este ceva extrem de rar", explică Brogaard, adăugând că în istoria medicinei nu sunt semnalate decât puțin peste 15 astfel de cazuri.