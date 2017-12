O radiografie a Parlamentului: 603 proiecte şi inițiative legislative în anul ce-a trecut

PROIECTE PESTE PROIECTE

Cele două Camere ale Parlamentului au tras linie, după un an 2014 încărcat. Cei de la Camera Deputaților spun că pe parcursul anului trecut s-au înregistrat 603 proiecte și inițiative legislative, dintre care 94 au devenit legi, restul aflându-se fie la comisii, fie pe ordinea de zi a plenului, fie la Senat în procedură, fie la promulgare, fie contestate la Curtea Constituțională. Dintre proiectele înregistrate la Cameră, 104 au fost pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului. Printre cele mai importante legi care au trecut de Cameră anul trecut se numără proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale sau proiectul prin care se reduce CAS cu 5 puncte procentuale la angajator. Un proiect destul de controversat, dar așteptat în domeniu, depus cu mult timp în urmă la Parlament, este Codul silvic. Acest proiect se află pe ordinea de zi a plenului. Două inițiative la fel de controversate sunt și cele privind pensiile speciale pentru parlamentari, care se află la Comisia pentru muncă, și cel privind amnistia și grațierea, care a fost respins de plenul Camerei. Parlamentarii Opoziției au fost extrem de activi în ce privește moțiunile simple, inițiind opt la Camera Deputaților pe durata anului 2014. Toate au fost respinse. De asemenea, anul trecut, numărul total al deputaților s-a micșorat cu zece, iar DNA a adresat zece cereri de încuviințare a arestării preventive a unor deputați.

MIGRAȚIA

În ceea ce privește compoziția grupurilor parlamentare, pe parcursul anului trecut s-a schimbat și, odată cu ea, și componentele partidelor din opoziție. Când s-a dizolvat USL, Opoziția s-a împărțit în două, PNL pe de-o parte, PDL și PP-DD pe de altă parte. După o perioadă de timp, PDL s-a unit cu PNL, făcând front comun. Cele două partide s-au contopit în unul singur, ”marele PNL”, iar din luna februarie a anului 2015 vor avea un singur grup parlamentar, numit PNL. Grupul PP-DD a cunoscut și el o serie de schimbări, situația lui fiind ușor incertă. Grupul PSD a pierdut pe parcursul anului patru membri și a câștigat de la alte partide 23 de membri. La grupul PNL au venit doar doi deputați din alte partide și au plecat 29, mulți dintre ei migrând către gruparea alcătuită de președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, PLR. Grupul PDL a pierdut 13 membri, mulți dintre ei plecând la PMP, și a câștigat trei. UDMR a rămas cu același număr de membri.

Senatorii, între adoptări de legi și ridicări de imunitate

Cel de-al doilea an de activitate parlamentară din cea de-a șaptea legislatură a Senatului după 1989, a doua în care parlamentarii au fost aleși pe sistem uninominal, a debutat sub conducerea lui Crin Antonescu, fost președinte al PNL, și s-a încheiat sub mandatul senatorului independent Călin Popescu-Tăriceanu. Anul 2014 a adus schimbări și în ceea ce privește algoritmul politic din Senat, atât ca urmare a desființării grupului PP-DD, cât și prin constituirea grupului Liberal Conservator. Dacă celelalte grupuri parlamentare au pierdut membri, cel mai numeros rămâne cel al PSD. Și în această Cameră s-a dat aviz favorabil pentru ridicarea imunității unor senatori. Au existat două moţiuni, dar au picat cu majoritate de voturi.

PROIECTE

În plan legislativ, în domeniul economico - fiscal, Senatul a adoptat, anul trecut, în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul de reducere a CAS-ului cu cinci puncte procentuale la angajator, precum și trei proiecte de amnistie fiscală. Este vorba despre legea privind exonerarea de la plata unor sume de către cadre didactice din județul Hunedoara, care a generalizat, printr-un amendament admis, aplicarea actului normativ și în alte spețe. Cel de-al doilea vizează scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, constituite în sarcina pensionarilor, iar cel de-al treilea prevede amnistierea mamelor care au beneficiat de indemnizații pentru creșterea copilului calculate în mod greșit. Senatorii au mai adoptat un proiect legislativ prin care operatorii economici sunt obligați să introducă standuri separate pentru produsele care expiră în termen de trei zile, dorindu-se o informare mai corectă a consumatorilor.

UNELE AU TRECUT, ALTELE AU PICAT

În domeniul Justiției, senatorii au adoptat, tot ca primă Cameră sesizată, o propunere legislativă prin care încuviințarea executării silite ar putea fi făcută de către executorul judecătoresc și nu de către instanța de executare. Senatorii au adoptat tacit propunerea legislativă care prevede castrarea chimică a celor care săvârșesc abuzuri sexuale împotriva minorilor. Totodată, senatorii au adoptat şi proiectul de lege privind aprobarea ordonanței referitoare la migrația aleșilor locali. Tot pe la Senat au trecut și propunerile de recunoaștere a activității de voluntariat, precum și propunerea de lege prin care sunt recunoscute profesiile de bonă și de babysitter. Senatorii s-au ocupat și de copiii abandonați, de persoanele cu handicap, de creșe și de securitatea cibernetică. Anul s-a terminat cu votarea proiectului legii bugetului de stat și cel al asigurărilor sociale pe 2015.