Liga Română de Cancer şi Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) continuă şi în 2012 campania de prevenţie, informare şi educare cu privire la cancerul pulmonar, se arată într-un comunicat de presă al Ligii. În acest an, mesajul campaniei, prilejuită de Luna Internaţională de Luptă Împotriva Cancerului Pulmonar, este „O radiografie îi poate salva pe cei dragi!”. Radiografia este cea mai simplă formă de diagnosticare precoce. În fiecare an, peste 1.200.000 de oameni mor din cauza cancerului pulmonar. Adică o persoană la 30 de secunde, ceea ce face ca această formă de cancer să înregistreze cea mai mare rată de mortalitate dintre toate tipurile de cancer, depăşind inclusiv cancerul de prostată sau pe cel mamar. În ţările din Europa Centrală şi de Est sunt înregistrate anual 119.419 noi cazuri şi 108.982 decese prin această boală. În România, datele statistice arată că există o incidenţă de 8.387 cazuri noi pe an la bărbaţi, ocupând locul întâi ca număr al îmbolnăvirilor prin cancer (22,4% din totalul cazurilor noi de cancer la bărbaţi). 7.581 de bărbaţi mor anual în România din cauza cancerului pulmonar, ceea ce reprezintă 27,7% din totalul deceselor cauzate de cancer la bărbaţi, locul întâi, din păcate, şi la acest capitol. Conform aceleiaşi surse, la femei se înregistrează în ţara noastră o incidenţă a cancerului pulmonar de 1.997 cazuri noi pe an, ceea ce plasează această formă de cancer pe locul 4 din totalul îmbolnăvirilor prin cancer, la femei. 1.846 de femei îşi pierd viaţa în fiecare an din cauza cancerului pulmonar (9,8% din totalul deceselor prin cancer la femei). Obiectivul principal al campaniei este acela de a-i face în principal pe cei cu vârsta de peste 40 de ani să se adreseze pentru un consult medicului de familie, care le poate recomanda efectuarea unei radiografii pulmonare, dacă este nevoie. Vicepreşedintele Ligii Române de Cancer, dr. Iustina Fusu, a subliniat, potrivit comunicatului: „Radiografia pulmonară este o investigaţie cu raze X şi din acest motiv, pentru efectuarea ei, recomandăm ca cei interesaţi să meargă mai întâi la medicul de familie”.