O relaţie care face idila de pe ecran mai credibilă

Nici nu s-a uscat bine cerneala din publicaţiile care dădeau declaraţia lui Justin Long, care spunea că preferă prietenia lui Drew Barrymore decât o relaţie de iubire cu ea, că iată, vorbele lui sunt întărite mai mult sau mai puţin şi de actriţă. Vedeta a mărturisit că o relaţie lungă din realitate face o poveste de dragoste de pe marele ecran mult mai credibilă. Cei doi, care au fost iubiţi timp de un an până în 2008, apar împreună în „Going The Distance”, iar vedeta din „Charlie\'s Angels/ Îngerii lui Charlie” crede că Justin Long a fost alegerea potrivită pentru acest rol. „M-am gândit că va fi o experienţă unică să lucrez cu cineva cu care am o istorie şi cu care am avut momente emoţionale, care mă face să râd şi de care mă simt atrasă. Am ştiut că între noi chimia va fi sinceră, aşa că vom putea aduce adevărul faptului că o relaţie poate fi dificilă şi am crezut că asta ar fi un avantaj”, a mărturisit actriţa.

Drew Barrymore şi Justin Long au fost împreună, dar s-au despărţit. Acum, deşi au fost văzuţi în ultima vreme tot mai des unul alături de celălalt, cei doi continuă să susţină că sunt doar amici. „Adevărul este că ne iubim. Mă rog la Dumnezeu să fie mereu în viaţa mea. Doi prieteni dragi şi asta triumfă mai presus de orice”, a declarat Justin Long. În ciuda problemelor care au existat în relaţia lor de doi ani, Justin Long insistă că el şi Drew Barrymore, în vârstă de 35 de ani, nu au regrete, pentru că au învăţat atât de multe unul de la celălalt. „Am trecut prin toate, întreaga gamă de niveluri de dragoste, până la o inimă frântă. Vreau să spun că am fost chiar ca într-o călătorie. Faptul că o persoană cu care eşti în relaţie te poate schimba atât de drastic şi să aibă un efect profund în viaţa ta, asta este ideea. Vreau să spun, ce dar mai mare poate fi decât faptul că poţi să foloseşti asta, că eşti capabil să creezi ceva din ea, văzându-vă din nou. Este ca o capsulă a timpului. Un fel de permanenţă care nu există atunci când eşti cu cineva”, a completat actorul.