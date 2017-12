Editorul revistei "Glamour" şi-a cerut public scuze, în numele publicaţiei, în urma controverselor stîrnite de un reporter care căuta "văduve de război moderne şi fotogenice" în vederea realizării unui interviu, informează ediţia electronică a ziarului "Independent".

Jo Elvin, editorul revistei, a declarat că este scandalizată şi că-i pare rău că un reporter liber profesionist, Victoria Lambert, care colabora cu revista, a trimis nişte e-mail-uri asociaţiei Military Families Against the War (MFAW) în care scria că doreşte să se întîlnească cu nişte femei cu vîrsta cuprinsă între 30 şi 38 de ani, ale căror soţi au fost ucişi în războaiele din Irak sau Afganistan. Ea dorea să scrie un articol pe baza unor interviuri luate unor femei văduve care sînt suficient de atrăgătoare. "Cu riscul de a părea ridicolă, ele trebuie să fie fotogenice sau cel puţin să se simtă bine în faţa camerei video", se putea citi în acest e-mail. "Editorului îi place să aprobe fiecare caz şi, deci, cînd îi trimit o scurtă biografie ("X are X ani şi şi-a pierdut soţul X în războiul X"), îi place să vadă şi o poză în format jpeg. Ştiu că cer cam mult, dar e ceva cerut de ea. Salutare!"

Asociaţia a refuzat să coopereze şi s-a arătat indignată, a indicat un purtător de cuvînt şi, în consecinţă, editorul revistei a fost nevoit să ceară scuze public membrilor organizaţiei.