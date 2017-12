O româncă bătută de un poliţist primeşte daune de 11.000 de euro după ce s-a plâns la CEDO

O româncă bătută de un poliţist, la Predeal, va primi daune de 11.000 de euro de la statul român, pentru rele tratamente şi lipsa unei investigaţii efective, după ce s-a plâns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). La 3 ianuarie 2001, Cătălina Anca Doiciu a ajuns la Poliţia Predeal împreună cu logodnicul ei, care avusese o altercaţie cu un taximetrist în gară. Pentru că poliţiştii se manifestau violent faţă de logodnic, Cătălina Doiciu, care avea 19 ani la acea dată, i-a luat apărarea acestuia şi a fost lovită de poliţistul L.I. sub privirile altor patru colegi de breaslă. Tânăra a fost evaluată de un medic legist, care a considerat că are nevoie de 12 - 14 zile de îngrijiri medicale. Conform certificatului medico-legal, Cătălina Doiciu a suferit un traumatism cranian, multiple lovituri şi contuzii ale feţei şi piramidei nazale. Potrivit APADOR-CH, tânăra a făut plângere penală împotriva poliţistului care a bătut-o, plângere analizată la acea vreme de Parchetul militar, întrucât poliţia nu fusese demilitarizată. Rezultatul cercetării Parchetului militar a fost că tânăra de 19 ani ar fi sărit să-l bată pe poliţist, motiv pentru care el i-ar fi dat o singură palmă. În aprilie 2002, cauza s-a soluţionat cu o amendă administrativă aplicată poliţistului pentru "lipsa de gravitate a faptelor". Ulterior amenda a fost anulată, iar în perioada 2003-2004 poliţistul L.I. a fost avansat în funcţia de agent şef principal. Cauza a ajuns la CEDO în 2008, Doiciu fiind reprezentată de avocatul APADOR-CH Diana Olivia Hatneanu. Curtea a constatat o încălcare a articolului 3 din Convenţia europeană a drepturilor omului, ce interzice tortura şi tratamentele inumane sau degradante, în sensul că Anca Doiciu a fost bătută de poliţist, iar ancheta statului român a fost ineficientă. Tânăra a primit daune morale în valoare de 11.000 de euro, plus cheltuieli de judecată. "Prin hotărârea de azi, Curtea europeană atrage încă o dată atenţia României că tortura, tratamentele inumane sau degradante din partea agenţilor statului sunt interzise, indiferent de circumstanţe, şi că acuzaţiile privind astfel de tratamente trebuie investigate pe plan intern cu maximă celeritate şi seriozitate. Mai mult, hotărârea subliniază că practica de a menţine în funcţie, în contact direct cu publicul, poliţişti acuzaţi de purtare abuzivă este incompatibilă cu prevederile Convenţiei europene, Curtea exprimându-şi surpriza că, în cazul de faţă, poliţistul nu numai că nu a fost sancţionat în vreun fel, ci a fost chiar promovat după câţiva ani de la incidentul reclamat, în timp ce investigaţiile penale erau încă în curs", a declarat avocatul APADOR-CH.