O româncă fără liceu operează liniștită într-un spital de stat din București

“În cazul Matteo Politi, angajatorul avea obligaţia să verifice dacă are toate documentele, nu doar parafă. Vă asigur că în sistemul public aşa ceva nu se poate întâmpla”, afirma cu tărie, deunăzi, Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii! Spre deosebire de italianul Matteo Politi, dr. Raluca Daniela Bîrsan nu are nici măcar parafă de la DSP!Rămâne de văzut ce măsuri va lua ministrul Sănătății în cazul conducerii Spitalului Județean de Urgență Ilfov, situat în inima Bucureștiului…

„Raluca Daniela Bîrsan se comportă ca un medic, se prezintă pacienţilor ca un medic, face gărzi, câteodată singură chiar, fără doctorul Dragu, cea care a fost până de curând şef de secţie la Ginecologie”, povesteşte una dintre asistentele din spitalul public, abordate de jurnaliști ai libertatea.ro. Când reporterii libertatea.ro au ajuns joi, 7 februarie 2019, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov, situate în București, Raluca Daniela Bîrsan era singurul doctor din compartimentul de medicină materno-fetală. Au apelat-o cu „doamna doctor Bîrsan” şi a răspuns zâmbitoare: „Eu sunt”. Toată lumea o ştie de medic, pentru că face ce face un medic. Şi nu numai aici, ci şi la clinica de stat din Voluntari! „Ne pregătim de operaţie”, după cum spune doctorul Roxana Al Momani, pozându-se pe Facebook alături de Raluca Daniela Bîrsan. Dar dovezile că ea practică medicina fără studii şi avize nu sunt de pe Facebook, ci din imagini de necombătut şi din documente oficiale, precum condica medicilor şi falsuri grosolane de la dosarul Ralucăi Daniela Bîrsan. După cazul impostorului italian Matteo Politi, în sistemul sanitar românesc apare o escrocherie mult mai mare și mai gravă, a căror răspundere o poartă direct managerii unităților sanitare în care își face de cap falsa doctoriță și, respectiv, eful secțiilor unde impostoarea practică medicina fără drept.

Filmare cu „chirurgul” Bîrsan operând

Filmarea cu „chirurgul” Bîrsan în sala de operaţii este grăitoare și cutremurătoare. Libertatea publică azi o înregistrare video în care se vede cum Raluca Daniela Bîrsan închide o pacientă, o coase, la finalul unei intervenţii ginecologice de la Spitalul Judeţean Ilfov. Imaginile o arată cum lucrează singură în faţa mesei pe care stă pacienta. „Şi pe mine Raluca m-a cusut la naştere, după cezariană”, mărturiseşte una dintre asistentele de la Spitalul Județean Ilfov. Administrativ, spitalul e subordonat Consiliului Judeţean Ilfov, dar din punct de vedere medical, el este în totalitate în responsabilitatea Ministerului Sănătăţii. „În cazul meu, deşi am cerut explicit ca Raluca să nu intre în sală, ea a fost totuşi acolo când am născut”, povesteşte o altă asistentă.

Un scandal muşamalizat în 2015

”Dar unii pacienţi nu sunt atât de pretenţioşi şi o laudă pe „rezidentă”. Căci mai au un defect pacienţii obişnuiţi. Nu sunt informaţi, aşa cum e personalul clinicii de stat, privilegiat să ştie ceea ce oamenii nu ştiu. Pentru că, în 2015, a fost un scandal în spital, când Raluca Daniela Bîrsan a fost îndepărtată, dar controlul a fost muşamalizat. Iar pacienţii au fost puşi, din nou, în situaţia de a fi trataţi de către o persoană fără studii medicale şi, conform surselor din spitalul public, şi fără liceul terminat, exact ca în cazul Matteo Politi!”, scriu jurnali;tii de la libertatea.ro.

Se prezintă drept „rezidentă obstetrico-ginecologie” În actele spitalului, Raluca Daniela Bîrsan e „voluntară pentru activităţi medicale”. Voluntar neplătit, dar tot doctor, aşa cum apare şi în Condica medicilor din 2018, fotocopie aflată în posesia Libertatea. Dar statutul de medic voluntar nu înseamnă că acest medic ar fi exceptat de la a avea parafă de la DSP şi aviz de la Colegiul Medicilor. Nimeni nu poate efectua activităţi medicale într-un spital, cu atât mai puţin în sala de operaţii, fără să aibă aviz de la Colegiul Medicilor! Pe profilul ei de Facebook, Raluca se prezintă ca „absolventă a UMF Carol Davila, şi rezidentă obstetrico-ginecologie din 2013”. Bârsan afirmă pe rețelele de socializare că e rezident obstetrică-ginecologie din 2013. Şi în discuţia cu ziariştii, Raluca Daniela Bîrsan susţine: „Am absolvit în 2013 UMF Carol Davila”. Libertatea a solicitat medicului de la Spitalul Judeţean Ilfov o diplomă, iar Raluca Daniela Bîrsan și-a trimis diploma din care reieşea că a absolvit UMF Carol Davila, dar a şters numele, seria, numărul şi anul în care a terminat universitatea. „Este diploma care există şi la spital”, spune o sursă din interiorul clinicii de Urgenţă Ilfov. Redacţia a făcut o cerere către UMF Carol Davila, însoţind-o de copia diplomei Ralucăi Daniela Bîrsan și o copie a buletinului de identitate . Concluzia Universităţii de Medicină din Bucureşti în cazul Raluca Daniela Bîrsan? Decanul Cătălin Cîrstoiu răspunde: „Nu a absolvit la noi!” „Am făcut verificări la absolvenţi începând din 2006, când pretinsul medic avea 18 ani, şi până în prezent. Omul care are acest CNP nu a absolvit facultatea noastră”, confirmă Cătălin Cîrstoiu, decanul Facultăţii de Medicină din cadrul UMF Carol Davila. În plus, Cîrstoiu spune că „din ceea ce am văzut pe diplomă, documentul pare un fals”. Sunt mai multe elemente, descrise de decan, care îi fac pe cei de la UMF să afirme acest lucru: „Pe această diplomă apare ştampila decanatului. Dar la UMF tot timpul e ştampila rectoratului şi niciodată n-a fost pusă cea a decanatului”. „Scrisul de la calculatorul nostru nu e cu italice, iar cel de pe diploma pretinsă e puţin înclinat”. „Numele ministerului emitent care figurează pe diplomă, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, nu era acesta nici în 2013 şi nici în alt an în care, conform vârstei, ea putea absolvi UMF”. „Noi avem menţiuni speciale pe diplomă care aici nu apar”.

Directorul spitalului susține că nu are nicio vină

Abordat cu privire la situația extrem de gravă din ditamai spitalul județean pe care îl păstorește, managerul Arghir Vasile Ciobotaru explică plin de fermitate că nu are timp să răspundă în această chestiune și că, dealfel, nici vreo responsabilitate nu are, întrucât tot ce se întâmplă cu falsul chirurg “e în răspunderea şefului de secţie”.