O româncă, pe locul trei la “Supertalent 2009”!

După succesul răsunător al tenorului Costel Busuioc din Spania, un alt conaţional se afirmă pe scena muzicală internaţională: românca Petruţa Kupper a ocupat locul al treilea în cadrul unei celebre competiţii televizate din Germania, intitulată “Das Supertalent 2009”. Finala a fost difuzată la sfârşitul săptămânii trecute, pe postul de televiziune RTL, iar pe podiumul concursului au mai urcat Yvo Antoni & Primadonna, pe locul întâi, iar pe cel secund, Vanessa Calcagno.

Petruţa Kupper, în vârstă de 28 ani, a impresionat publicul şi juriul interpretând la nai melodia “Memory”, din muzicalul “Cats”, al lui Andrew Lloyd Webber. Pe 5 decembrie, în semifinală, românca a interpretat şi celebra piesă “One Upon A Time In The West”, compusă de Ennio Morricone. Conaţionala noastră a fascinat încă de la început audienţa, reuşind să se remarce dintre cei 37.000 de candidaţi din ţări ca Olanda, Germania, Elveţia, Austria şi Marea Britanie. Dieter Bohlen, membru al juriului, s-a arătat impresionat nu numai de talentul fetei, dar şi de perfecţiunea cu care aceasta se exprimă în limba germană.

Tînăra solistă este din Sibiu, iar în urmă cu un an s-a mutat în Germania, împreună cu soţul ei, Jens, şi fiica lor în varstă de 2 ani, Jessica. Petruţa s-a înscris în competiţie din dorinţa mărturisită de a o ajuta pe sora ei bolnavă de schizofrenie, care a rămas în România. Prima dată când a apărut pe scenă în faţa juriului, românca a impresionat publicul până la lacrimi, interpretând la nai melodia “The Lonely Sheppard”, piesă din repertoriul renumitului Gheroghe Zamfir.