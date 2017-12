O româncă va reprezenta Australia la „Cerbul de Aur”

Loredana Sachelaru, originară din România, va reprezenta Australia în ediţia de acest an a Festivalului Internaţional „Cerbul de Aur”, care se va desfăşura la Braşov, între 2 şi 7 septembrie. Tînăra româncă deţine cetăţenia australiană, locuieşte în oraşul Melbourne şi are 20 de ani. Loredana este o interpretă de muzică pop, a studiat muzica şi dansul la Hollywood Pop Academy din Los Angeles şi are numele de scenă Xonia. Deşi nu a locuit în România, Loredana Sachelaru se află de aproape un an în ţara noastră şi se pregăteşte să lanseze un album, pentru care va colabora cu producători muzicali autohtoni, precum George Hara, Mihai Ogăşanu, Deepcentral şi Marius Moga.

Xonia se va prezenta la cea de-a 17-a ediţie a „Cerbului de Aur” cu primul ei single, intitulat „Someone to Love You” şi este realizat de Deepcentral. În momentul în care a fost întrebată de ce a optat pentru Australia la „Cerbul de Aur”, Xonia a declarat că vrea să demonstreze australienilor ce poate face pentru ei o româncă, obţinînd un premiu şi, ca australiancă, vrea să arate românilor ce a învăţat ea în Australia şi la Hollywood.

Tînăra este ambiţioasă, nu este doar cîntăreaţă, ci şi actriţă, ea a jucat în filme şi piese de teatru şi a făcut balet la The Australian Ballet School. Anul acesta, Xonia va participa la Festivalul „Cerbul de Aur”, care reuneşte, între 2 şi 7 septembrie, 24 de concurenţi, din 20 de ţări şi la care se vor adăuga şi trei reprezentanţi din România.

„Cerbul de Aur” este al doilea festival ca importanţă şi mărime în Europa, după Eurovision, atrăgînd cu fiecare ediţie milioane de fani din lumea întreagă, iar Piaţa Sfatului din Braşov fiind mereu plină pînă la refuz de publicul avid de muzică de calitate şi artişti consacraţi. În cadrul ediţiei de anul acesta, România va fi reprezentată de Jasmine, Nadine şi The Marker, cîştigătorii preselecţiei organizate de TVR.