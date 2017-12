O româncă a avut grijă de Francois Mitterand şi regele Arabiei Saudite

Elvira Gozin este un reputat neurolog român, cunoscută în lumea occidentală pentru bogata sa activitate umanitară. Ca reprezentant al Crucii Roşii Internaţionale s-a implicat în misiuni filantropice pentru sprijinirea unităţilor medicale şi a copiilor săraci din România şi Bangladeş, însă celebritatea a căpătat-o după ce a devenit medicul personal al fostului preşedinte francez, Francois Mitterand, familiile regale britanice şi saudite, dar şi secretarul general al ONU, Javier Perez de Cuilleard.

România postdecembristă are o imagine jalnică peste hotare, iar percepţiile străinilor referitoare la ţara noastră oscilează de la promovarea exagerată a unor elemente negative din realitatea plaiurilor mioritice, pînă la renumele compatrioţilor noştri care au speriat Vestul. În vreme ce pentru unii România se rezumă doar la cerşetori şi structuri securiste infiltrate la cele mai înalte nivele de conducere, puţini sînt occidentalii care privesc ţara noastră ca pe un membru NATO, aflată în pragul aderării la UE. Totuşi, sînt şi români care şi-au înfruntat destinul, obligaţi să lase în urmă totul, fugind din calea unui regim opresiv pentru a lupta cu prejudecăţile unei lumi libere, însă total diferită de realitatea unei ţări comuniste. Prin muncă şi talent, mulţi români au reuşit să ajungă celebri, cunoscuţi şi apreciaţi în toată lumea.

În cei aproape 40 de ani de cînd a părăsit ţara natală, viaţa a purtat-o pe Elvira Gozin din Europa şi America de Nord, pînă în Australia şi lumea arabă, meseria de soră medicală făcînd să îngrijească cu iubire şi respect, oameni de diferite etnii şi religii. Povestea Elvirei Gozin începe în urmă cu 67 de ani, cînd viitorul se naşte în familia Gocz din Covasna. De la o vîrstă fragedă a început să lucreze în oraşul natal ca muncitoare la Cooperativa „Pacea”, cîţiva ani mai tîrziu s-a căsătorit, urmîndu-şi soţul în Rusia. La scurt timp, acesta a murit din cauza unei boli incurabile, iar tînăra a trebuit să se descurce singură. A lucrat la fabrica de textile „Derjinski”, iar după ce s-a specializat ca soră la Şcoala Medicală „Botkina” din Moscova, a revenit în România, lucrînd ca muncitoare pînă la începutul lui noiembrie 1967, cînd părăseşte definitiv ţara. Timp de cinci ani trăieşte în Franţa ca refugiat politic. Reuşeşte să se afirme ca soră medicală la o clinică pariziană, mai apoi fiind angajată la Spitalul Universitar Internaţional din capitala Franţei. Stela Nacu, realizator de emisiuni la televiziunea naţională este unul dintre puţinii români care au cunoscut îndeaproape cariera Elvirei Gozin. Cu toate că le leagă o veche prietenie, celebra româncă i s-a destăinuit "pe sticlă" o singură dată. "Elvira a avut o viaţă grea. A fost orfană din copilărie şi a crescut din mila rudelor. Pentru că nu a vrut să ofere copilului său o viaţă la fel de grea, a făcut rost de un paşaport falsificat cu ajutorul căruia a ajuns în Ungaria şi mai apoi, în Iugoslavia. La graniţa cu Italia a fost prinsă şi dusă într-un lagăr pentru refugiaţi. A învăţat limba italiană şi a lucrat la camera de garda, unde vaccina refugiaţi", a declarat Stela Nacu.

Nu s-a putut bucura prea mult de mirajul vieţii tumultoase de pe Champs - Elysee, însă a reuşit să menţină relaţii de prietenie cu prinţesa Andronicov, reprezenatanta unei cunoscute familii ruse care a emigrat în Franţa, la sfîrşitul primului război mondial. "Prinţul Andronicov a fost translatorul generalului de Gaulle. Această familie a ajutat-o foarte mult pe Elvira Gozin, pentru că aşa a reuşit să cunoască biserica românească, deşi copilul a fost botezat în tradiţia ortodoxă răsăriteană", povesteşte Stela Nacu. În anul 1975 a ajuns în Australia, însă Elvira Gozin a menţinut legătura cu membrii diasporei româneşti din Europa şi de peste Ocean. Destinul său norocos a dus-o tocmai în Kuweit, tînăra cunoscătoare a şapte limbi străine, fiind solicitată să trateze o pacientă cu mari probleme neuropsihice. În urma mai multor teste practice, Elvira Gozin a fost angajată oficial ca soră a familiei şeicului kuweitian Al Hamad.

"Slujitor" la curtea reginei Angliei

De-a lungul carierei a ajutat mulţi oameni, mai ales după ce a început colaborarea cu Crucea Roşie, însă perioada de glorie a început după ce a fost solicitată de diverse personalităţi din viaţa publică şi politică a Franţei. După ce a ajuns să-l îngrijească pe fostul preşedinte Francois Mitterand, dar şi pe liderul politic tunisian, Bem Ali, Elvira Gozin a fost angajată de familia regală britanică, apoi de către ducesa de Windsor, iar pe mîinile sale pricepute a intrat şi fostul secretar general al ONU, Javier Perez de Cuilleard. Lista clienţilor celebri care au beneficiat de serviciile medicale ale Elvirei Gozin cuprinde familia regală a Arabiei Saudite – Al Faysal, academicienii francezi Joseph Kessel şi Jean Dutourd, dar şi Alexandru Teodorescu, diplomat român refugiat în Franţa. Generozitatea şi dorinţa Elvirei Gozin de a lupta pentru o lume mai bună, au făcut ca în anul 1978, să fie distinsă cu diploma „Crucea de ofiţer pentru merite deosebite în slujba umanităţii”, alături de nume sonore ale vieţii internaţionale precum muzicianul Jean Pirot şi cunoscuta actriţă Mireille Mathieu. “Cînd vorbea despre peregrinările sale pe mapamond, Elvira Gozin spunea că îi plăcea să vadă oameni fericiţi, cu toate că nu i-a uitat niciodată pe cei care au ajutat-o”, a povestit Stela Nacu.

Alături de românii care au luptat în Revoluţie

La începutul anului1989, Elvira Gozin a devenit membru al Asociaţiei „Medicin du monde”, însă inima a chemat-o acasă în dificilele momente ale Revoluţiei române. În calitate de reprezentant al prestigioasei organizaţii umanitare, pe 24 decembrie 1989, Elvira Gozin a urcat într-un avion militar de tip „Hercules”, avînd la bord ajutoare umanitare. Pe parcursul anului 1990, Elvira Gozin s-a implicat direct în îngrijirea sutelor de români răniţi, în diferite spitale din Paris, şi de acordarea ajutoarelor materiale şi morale pentru poporul român. În acelaşi an, Crucea Roşie din România i-a recunoscut meritele umanitare, acordîndu-i „Diploma de onoare”. Peste un deceniu, în 2001, Elvira Gozin primeşte distincţia „Aprecierea Grupului Internaţional al Femeilor" din Kuweit. Nu si-a uitat nicio clipă Covasna copilăriei sale, indiferent de colţul de lume în care s-a aflat. După pensionare, s-a dedicat misiunilor filantropice, din veniturile sale achiziţionînd aparate medicale de 10.000 de euro Spitalului de Cardiologie din Covasna, oraşul în care a fost desemnată şi cetăţean de onoare. În fiecare an, în ajun de sărbători, Elvira Gozin donează bani şi ajutoare pentru bisericile româneşti şi maghiare. Simţind că misiunea sa nu se opreşte aici, bazîndu-se pe numeroasele relaţii pe care le are în străinătate, cunoscutul medic român s-a angajat într-o acţiune de promovare a imaginii oraşului Covasna în Europa Occidentală. Pe de altă parte, ca membru al Crucii Roşii Internaţionale, Elvira Gozin se îngrijeşte ca zece copii din Bangladeş sa aibă condiţii decente de viaţă şi învăţatură.